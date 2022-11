Sari Carri y el poder de una voz propia

“Un disco o EP es como la consagración de una carrera”, refirió Sari Carri, quien canta, escribe sus letras y toca la guitarra. Para ella llega por fin el momento de coronar una etapa para ver cómo se le van abriendo otras puertas, mientras disfruta del proceso.

Si bien los primeros acercamientos profesionales de Sari a la música fueron a través de los covers, ella sentía también la necesidad de encontrar su propia voz y de poner música a sus sentimientos. La artista aprovechó la quietud de la pandemia para mirar para adentro y buscar su sonido personal.

“Me encantó poder analizarme y sentir qué sonido puedo sacar yo, ver dónde me siento cómoda o cómo me puedo destacar. Fue un proceso que construí y estoy contenta porque no estoy forzándome, no estoy tratando de ser nadie, estoy siendo yo y la gente reconoce eso en mi voz”.

Eso dice la artista que estrenó el pasado 18 de noviembre su EP debut “¿Vas a llegar?”. Para este trabajo sacó el título del cuestionamiento explícito: “¿Vas a llegar a cumplir tus metas o no? Porque parece que cuanto más cerca estás más lejos está la meta”, manifestó la cantante, quien está agradecida por haber conquistado este trabajo luego de “muchos contratiempos”.

Canciones de amor y desamor

“La mayoría de las letras de las canciones son románticas. Escuchando el álbum en orden se cuenta una historia de amor y desamor”, detalló Sari, quien reúne en este trabajo canciones de diferentes épocas de su vida, en el marco de sonidos bedroom pop, donde contó con la preproducción de Gea Cáceres, producción de Franco Ocampo, y con Alvso y Kamba en coproducción.

“Es siempre bueno escuchar el criterio de los demás porque uno de repente está cerrado en su producción o en sus ideas y se escapan cositas”, expresó también sobre el proceso de creación y de cuán importante fue saber escuchar otras voces.

Parte de este trabajo en comunidad atravesó también la mirada de la fotógrafa Lara Loncharich, quien ayudó a crear una línea estética con la que Sari reflejó el crecimiento que estaba viviendo. “Quise contar mi historia también a través de las fotos y lo que fue mi proceso de crecimiento como humana y como artista, donde todo es una búsqueda constante en la que uno se encuentra con cosas buenas y difíciles”, señaló.

También fue clave su amigo Enma Lezcano, quien fue director creativo para encontrar el nombre y todo el concepto artístico que envuelve a Sari Carri en este nuevo transitar de su carrera artística.

La voz propia

En este camino de reflexión y autoconocimiento, Sari supo entender que debía cantar al mundo con sus propios matices. Ahora ella siente el poder de haber encontrado ese camino donde está a gusto con su propia voz.

“Encontrar un sonido propio es un desafío para cualquier músico. Con la voz de repente es más fácil porque cada persona tiene su voz y es única, pero de todos modos la manera de interpretar fue lo más complicado de encontrar, porque yo venía de hacer covers y de tratar de cantar como otros. Entonces lo que uno debe hacer es nutrirse de lo otro para luego sacar lo propio”, observó.

“Antes interpretar a otro artista me daba vergüenza porque yo quería cantar como ese artista y obviamente no me va a salir como tal, me va a salir como Sari. Chocar contra esa pared, buscarle a esa Sari, fue lo más desafiante, pero ahora me siento bien, feliz, abrazo lo que soy”, aseguró.

Como parte de esta reflexión añadió que el compararse con otros artistas tampoco es constructivo, porque cada uno es un ser individual. “Obviamente uno no ve todo el proceso que hay detrás, ve solo el resultado, y realmente todos somos el resultado de muchísimos procesos”, reconoció.

Crecer contenida

Parte de su trayectoria no hubiera sido posible sin “las amigas”, según ella misma contó. Incluso el hecho de descubrir nuevos senderos musicales se lo debe a su amiga y música Gea Cáceres. “Ella me empezó a incentivar para que conozca nuevos grupos. Me pude encontrar gracias a ella y otras mujeres”, planteó la artista.

En ese sentido de crecer apoyada en un círculo de amistad, resaltó que también le llena de orgullo ser parte de una nueva ola de mujeres en la música. “Sé que es el trabajo en conjunto de muchísimas que están desde antes. A nosotras nos está tocando ocupar espacios, escenarios, valorarnos a nosotras mismas como lo que somos: humanas y músicas, demostrar que el trato entre nosotras abre caminos para las futuras generaciones. Me siento muy feliz, me siento re parte de esta ola y en lo que puedo trato de ponerme a disposición”, declaró.

Un momento clave

En medio de tantas emociones llega el lanzamiento del EP donde estará acompañada de Abril Casco en bajo, Fabri Ojeda guitarra y Gutty Torres en batería. Como invitados se presentarán Gea Cáceres, Jessi Centurión, Mati Caballero y Ariel Morris. Sari aseguró que este será un show especial, con arreglos cercanos al jazz fusión, para ofrecer a la gente algo diferente.

“Cuando iba a lanzar el EP sentía mucha cosas, estaba feliz pero tenía miedo, miedo de que a nadie le guste o que nadie quiera escuchar, siempre hay esos sentimientos encontrados desde la ansiedad, angustia, felicidad. Ahora estoy en un proceso de más tranquilidad”, observó.

Así, ella subraya que cierra una etapa intensa para dar paso a nuevas aventuras para ella y su equipo. “Ese es el objetivo, crecer en conjunto, en bloque. Es la única manera de mostrar lo que somos capaces de hacer, porque como país estamos muy invisibilizados, entonces todos juntos, desde nuestro lugar, podemos hacer cositas para ayudar a otros para salir afuera y mostrar quiénes somos”.

Eso dijo Sari Carri, quien se considera una cantautora trabajadora y que busca siempre colaborar con otros artistas. “Me gusta estudiar, aprender, dar de mí para que otros también aprendan. Siento que soy una amiga para quien necesite y más allá de eso, quiero seguir creciendo en la música, quiero ser profesional, mostrar lo mejor de mí”, cerró.