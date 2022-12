Kilkfest: ¿cómo será el canje y el reembolso de entradas?

En su segunda jornada, el Kilkfest fue cancelado debido a una tormenta eléctrica. Ya cerca de la medianoche del 12 de noviembre pasado, el clima obligó a suspender las presentaciones de Liam Gallagher, Dillom y WOS. La productora G5Pro anunció hoy cual será el procedimiento para acceder al canje o al reembolso del importe de las entradas de dicha jornada.

A través de un comunicado, la productora afirmó que extremaron recursos para que los artistas se presenten en un horario más tarde o al día siguiente, pero era logísticamente imposible debido a otros compromisos asumidos por los mismos”, hasta que finalmente tuvieron que cancelar el festival.

Detallaron además que en consulta con la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) recibieron la respuesta de que “la productora no está obligada a realizar reembolso alguno a los asistentes, considerando que la suspensión fue a causa de un evento de fuerza mayor y que el Día 2 se había llevado a cabo en más del 75%, presentándose 10 de los 13 artistas anunciados”.

“En consideración de los asistentes que no pudieron ver a sus artistas favoritos, hemos tomado la decisión de realizar reembolsos y canjes para los distintos poseedores de tickets ofreciendo varias opciones”, añade el comunicado de la producción.

Canjes, reembolsos y vouchers como parte de pago para otros shows

Los que poseen tickets del Día 2 podrán realizar canjes directos. Para el show de WOS, los de Campo VIP accederán a Cancha y los de Campo General a Preferencias; o podrán canjear por una entrada al Kilkfest 2023 para el sector que corresponde su ticket del 2022.

Igualmente existe la posibilidad de canjear la entrada por un voucher para otros eventos de la productora, el cual corresponderá al 50% del valor del ticket del Día 2 y utilizarlo como parte de pago para cualquiera de estos shows: Asunciónico, Alejandro Fernández, LP, Camilo y WOS.

Los que desean el reembolso en efectivo, podrán acceder al 30% del valor neto del ticket del Día 2.

Los que poseen los tickets del combo de 2 días, podrán acceder a un voucher para otros eventos de la productora por valor del 25% del ticket del Día 2 y utilizarlos como parte de pago para cualquiera de los cinco shows citados anteriormente. En el caso de optar por el reembolso en efectivo, recibirán el 15% del valor del ticket del Día 2.

También para los combos de 3 días existe la posibilidad de acceder al voucher, que será de un 10% del valor neto del ticket del Día 2; y en el caso del reembolso en efectivo, el importe será correspondiente al 10% del valor neto del ticket del Día 2.

Para acceder a los canjes o reembolsos se deberá presentar la entrada física (de All Access o Ticketea) o comprobante de compra virtual. Las pulseras por sí solas no son válidas para realizar canjes o reembolsos. No se aceptarán canjes o reembolsos para tickets de cortesía o contrato y, en el caso del reembolso en efectivo, se tendrá en cuenta el valor neto de la entrada sin el costo por servicio de la tiquetera.

Devolución del saldo de las pulseras

En el caso de poseer saldo en las pulseras cashless de Kilkfest, la devolución del importe se hará en el centro de atención simplemente con la presentación de la pulsera. “Se procederá a la lectura del saldo y a la devolución en efectivo. La pulsera quedará retenida. No hace falta presentar ningún comprobante o documento”, añade el comunicado.

Todos los canjes, reembolsos y devolución del cashless del Kilkfest se llevarán a cabo del martes 19 de diciembre de 2022 al domingo 14 de enero de 2023. El centro de atención habilitado será el Espacio G5Pro del Shopping Mariscal (Pasarela del nivel 2), de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 y los domingos de 10:00 a 21:00. Posterior a esta fecha no se aceptarán reclamos, detalló la productora.