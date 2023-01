Miley Cyrus presentó Flowers: “Puedo quererme mejor que tú”, el mensaje para su ex

We were good, we were gold

Kinda dream that can’t be sold

We were right til we weren’t

Built a home and watched it burn

I didn’t wanna leave you

I didn’t wanna lie

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than you can

I can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Paint my nails, cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forgive every word you said

I didn’t wanna wanna leave you

I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than you can

I can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I

I didn’t wanna wanna leave you

I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than

Yeah I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I

Éramos buenos, éramos oro

Un poco de sueño que no se puede vender

Estábamos bien hasta que no lo estábamos

Construimos una casa y la vimos arder

No quería dejarte

No quería mentir

Comencé a llorar pero luego recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

Pinté mis uñas, rojo cereza

Combinan con las rosas que dejaste

Sin remordimiento, sin arrepentimiento

Perdono cada palabra que dijiste

No quería dejarte

No quería pelear

Comencé a llorar pero luego recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Yo

No quería dejarte

No quería pelear

Comencé a llorar pero luego recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que

Sí, puedo amarme mejor que tú

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Puedo amarme mejor bebé

¿Puedes amarme mejor?

Yo