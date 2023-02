Alejandro Fernández cautiva con su voz y su entrega en el SND Arena

Alejandro Fernández volvió a encontrarse anoche con el público paraguayo, luego de ocho años, en un show en el que no solo ofreció sus principales éxitos, sino también rindió homenaje a su padre Vicente Fernández y recordó temas de otros artistas como Joan Sebastian y Christian Nodal. “El Potrillo” hizo vibrar al SND Arena en un show de dos horas, donde también se refirió a la polémica desatada por la canción “Mátalas”.

Unos 20 músicos, entre ellos una docena de mariachis, acompañaron a Alejandro Fernández en el escenario. A las 21:30, vestido de charro, el cantante hizo su aparición con “Tantita pena”. Una puesta de luces y un despliegue de pantallas led le dieron el marco a este concierto enmarcado en la gira “Hecho en México”.

“Muchas gracias Paraguay. Y a las mujeres ¡Viva las mujeres!”, exclamó el artista antes de dar paso a “Es la mujer”. La música tradicional mexicana estuvo muy presente a lo largo del repertorio, sin dejar de lado las baladas y los temas más pop de su discografía.

Entre esos apareció “Hoy tengo ganas de ti”, que fue intensamente coreada por el público; para luego dar paso a la ranchera “La mesa 20”, uno de los temas del disco que da nombre a esta gira. También interpretó la balada “No lo beses” y “Más no puedo”, un tema que grabó junto a Christian Nodal.

La polémica “Mátalas”

En medio de la euforia del público, Fernández también cantó “Mátalas” y luego se explayó con respecto a la polémica desatada por esta canción en relación a una supuesta apología al feminicidio. “No entiendo, si de verdad se ponen a escuchar no hay una cosa más hermosa de esta canción que diga... es más, dice todo lo contrario de lo que las personas podrían creer que dice”, expresó.

Añadió que no entiende la polémica y que “ha sido un desmadre, no solamente en Sudamérica sino en México, en Estados Unidos”. “Si se ponen a escuchar realmente esta canción, la letra de esta canción es espectacular y solamente dice puras cosas hermosas. Pero si lo que quieren es que le cambiemos la letra y que no diga ‘mátalas’, la cambiamos”, acotó.

Finalmente señaló que el tema hace referencia a la picardía de la música mexicana y que, en realidad, es “un homenaje a la mujer”.

Desfile de hits en el SND Arena

El concierto siguió con un desfile de sus primeros éxitos como las baladas “Si tu supieras” y “No sé olvidar”, para luego entregar temas como “Qué voy a hacer con mi amor” y “Qué lástima”, en medio de la emoción y los gritos de los presentes.

El romance y el despecho estuvieron muy presentes en las canciones, como en “Por tu adiós” y “Eso y más”. Como introducción a su nuevo tema “Inexperto en olvidarte”, el cantante se sinceró con el público acerca de la realidad de la industria musical y de los lanzamientos en plataformas digitales. Afirmó que “ya no estamos sacando discos” y que ahora publicará sencillos hasta completar un nuevo álbum. “Para mí es algo nuevo”, subrayó.

Otros grandes éxitos de “El Potrillo” que resonaron fuerte en el SND Arena son “Te voy a perder”, “Que seas muy feliz”, “Me dediqué a perderte” y “Canta Corazón”, arropados por una excelente banda musical que incluyó violines, instrumentos de viento y también percusión.

Flanqueado en pantallas por los rostros de las divas de la Época de Oro del cine mexicano, Alejandro Fernández rindió un homenaje “a todas las personas que se han ido en los últimos 4 años” interpretando “¡Ay amor!”.

Tampoco faltó el tributo a su padre Vicente Fernández con temas como “Las llaves de mi alma”, “Me olvidé de vivir” y “El Rey”, que hizo estallar al público. Finalmente se despidió con “Se me va la voz”, no sin antes agradecer a sus músicos, su par de coristas y al público paraguayo.

Tras bajarse del escenario, “El Potrillo” no dudó en mantener un encuentro más cercano con sus fanáticos y salió a saludar en la parte trasera del SND Arena, generando un revuelo entre la gente que se retiraba del concierto. Afortunadamente, el artista despejó todas las dudas que había en un principio con respecto a la calidad de su presentación y entregó un gran espectáculo.

La apertura del concierto estuvo a cargo del cantautor paraguayo Dani Rodríguez, que con su guitarra y armónica interpretó temas como “Mambo Dance”, una versión de “11 y 6″ de Fito Páez, y “Cita para conocerte”, en medio de los aplausos de los presentes.