Mujeres del jazz celebrarán con música

En esta oportunidad se presentarán cuatro agrupaciones musicales donde predominan las mujeres jazzistas. Así, bajo el título de Women in Jazz el CCPA ofrece un punto de encuentro y disfrute de este género musical nacido en los EE.UU.

Una de las agrupaciones que se presentará es el ensamble Viento Sur, conformado por destacados músicos de la escena como Paula Rodríguez, Julieta Morel, Giovanni Primerano, Bruno Muñoz, Diana Quiñónez, Mar Pérez y Lara Barreto.

Su repertorio se basa en interpretaciones de standards de jazz, los que otorgan un aire fresco al estilo con arreglos propios del ensamble. Algunos de los temas que interpretarán son “In a melow tone”, “The shadow of your smile”, “All of me”, “Boplicity” y “Tenderly”.

También estará Yenia Rivarola, autora de canciones, cantante y periodista. Grabó dos discos: “Paraguay delta” y “Febrero”. Algunos de sus temas forman parte de bandas sonoras de obras de teatro, ballet y de series de TV de Paraguay.

Esta vez Yenia ofrecerá “Canciones del delta”, un show armado con canciones de su nuevo álbum, con la dirección musical, piano y sintetizadores de Rodrigo Quintás, batería de Julieta Morel y bajo eléctrico de Abril Casco.

Otra propuesta será la del dúo Olazar/Álvarez,conformado por Emilia Olazar (voz) y Víctor Álvarez (piano). Este dúo nace en 2021 en Asunción, Paraguay, siendo sus integrantes influenciados por los nuevos sonidos y la exploración de nuevas formas de tocar y escuchar la música. Ellos prometen una propuesta fresca, con un repertorio de standards y canciones inéditas del dúo.

Finalmente se presentará Majuja Trío,conformado por Magalí Benítez (piano), Julieta Morel (batería) y Jair Galeano (bajo). La agrupación surge en 2017 en las clases de la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional con el propósito de explorar las sonoridades de la música popular paraguaya contemporánea y el jazz sudamericano desde un formato instrumental.

Aquí, tocarán además con una invitada especial: la saxofonista y cantante paraguaya Lucero Núñez, integrante de Band’Elaschica, CCPA Jazz Quartet, Elenco Folclórico de la SNC y el ensamble homenaje Palito Miranda.

El talento de las mujeres

La actividad, organizada por el Departamento Cultural y la Biblioteca Roosevelt del CCPA, busca aumentar la difusión del jazz y en especial fortalecer el desarrollo de las mujeres en el ámbito musical.

El 8 de marzo está reconocido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

“En este marco, es necesario recordar el importante papel de las mujeres en el mundo del arte, especialmente en la música, ámbito en el cual no siempre ellas son valoradas y reconocidas en su justa medida. La menor visibilidad y oportunidad que tienen las mujeres, y su lucha por ser juzgadas por su desempeño musical antes que por su apariencia, son desafíos que nos interpelan a todos como sociedad. Women in Jazz desea ser una oportunidad para disfrutar y valorar el arte de calidad realizada por mujeres”, dijeron desde la organización.