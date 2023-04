Festival de Música Barroca y un “Divertimento”

La Orquesta de la Universidad del Norte presentará los días 27 y 28 de abril su XVII Festival Internacional de Música Barroca de Asunción, dedicado este año a la música barroca en Europa. Los conciertos se realizarán en el Auditorio del Amba’y (Brasil 141 entre Mariscal López y José Berges) a las 20:30. También serán transmitidos a través de la página de Facebook de UniNorte Paraguay.

Hoy se presentarán obras como el Concierto en sol mayor para viola, de Telemann, con Marye Benítez como solista de viola; el Concierto para 2 violines N° 5 “After Domenicco Scarlatti”, de Charles Avison, con Víctor Báez y Licia Cabral como solistas; “I Know That My Redeemer Lives”, del oratorio de “El Mesías”, de Händel, con la soprano Sara Benítez.

En tanto, el viernes sonarán piezas como la “Sonata à 5, para orquesta de cuerdas en do mayor Op. 2 Nº 3″, de Tomaso Albinoni; el Concerto op. 8 N° 11 RV 210 en re mayor, de Antonio Vivaldi, con José Miranda como solista; el Concierto en sol menor para 2 cellos RV 531, de Antonio Vivaldi, con los solistas Jessica Caballero y José Pucciarelli, y la suite de Don Quijote, de Telemann.

En esta ocasión, el Festival tendrá como invitado especial al clavecinista francés Alexandre Chauffaud y la presentación de artistas de las Compañías de Ópera y Ballet de la Universidad del Norte, la primera soprano Sara Benítez y la primera bailarina Carmen González Cano y bailarines invitados.

Con esta edición, la Orquesta de la Universidad del Norte conmemora 17 años ininterrumpidos de su tradicional festival, con invitados internacionales, clases magistrales y presentaciones de su ensamble a nivel internacional.

UniNorte contribuye también con la investigación de la música antigua. En la VI edición de este festival, presentó el disco “Sonatas Chiquitanas”, primera grabación mundial de la serie íntegra de las sonatas encontradas en el Archivo Musical de Chiquitos (Bolivia), y una de las más importantes muestras de la música instrumental practicadas en las Misiones Jesuíticas.

El “Divertimento” de la OSIC

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional presentará su segundo concierto del Ciclo Oficial Internacional 2023, también hoy, a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Alberdi), con acceso libre y gratuito.

Bajo el nombre de “Divertimento”, el concierto rendirá homenaje al célebre compositor alemán Richard Strauss, con la interpretación de dos obras más notables: el Concierto para oboe y pequeña orquesta, y el Divertimento Op. 86.

En la ocasión, la OSIC estará dirigida por los maestros Diego Sánchez Haase y Gabriel Graziani, y contará con la participación especial del oboísta Héctor Fretes como solista invitado.