The Cure encabezará el Primavera Sound Day Asunción

El festival Primavera Sound, nacido hace dos décadas en Barcelona, desembarcará por primera vez en Asunción con una experiencia de un día. El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo el Primavera Sound Day, que marcará el regreso de la agrupación británica The Cure a Paraguay.

La banda, encabezada por Robert Smith, encabezará las cuatro ediciones de Primavera Sound en la región, sumando a Paraguay, presentaciones en Argentina, Brasil y Colombia. Con éxitos como “Friday I’m in love”, “Just like heaven” y “Lovesong”, The Cure ha marcado historia en la música desde la década de los ‘80.

Según anunció hoy la organización del festival, el cartel del Primavera Sound también marcará el regreso a nuestro país de la agrupación argentina El Mató a un Policía Motorizado. Desde Estados Unidos llegará Soccer Mommy, uno de los proyectos alternativos más llamativos con Sophie Allison a la cabeza.

También estará la cantante canadiense Clarise Elise Boucher, más conocida como Grimes, con su show audiovisual Elf. Tech ARt rAlve. Igualmente actuarán en el Primavera Sound Day la banda británica Slowdive y la agrupación escocesa de indie rock y post punk The Twilight Sad; así como DJ Playero, considerado uno de los pioneros del reguetón.

El cartel se completará con artistas locales como Deliverans, The Crayolas, Eyesight y Los Ollies.

¿Dónde se venden y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas estarán disponibles desde este viernes 23 en Ticketea (www.ticketea.com.py) con una preventa exclusiva para clientes Itaú, con precios desde G. 275.000. Agotada la fase de preventa, pasarán a tener precios desde G. 300.000 y la venta general estará disponible desde el lunes 26 de junio.

Los menores de hasta 10 años cumplidos no abonan entrada, acompañados de un adulto responsable con entrada.