Bajo el encanto de la cumbia

Esta será la primera vez que La Delio Valdez, una orquesta de cumbia nacida en Buenos Aires, Argentina, en el año 2009, se presente en Paraguay. Se trata de una cooperativa de músicos que viene desarrollando una propuesta propia a partir de este ritmo que surca Latinoamérica, como una lengua común en clave musical propia de la región.

El grupo se apropia de la cumbia a su manera, retomando la formación de las grandes orquestas colombianas de antaño pero con un formato más moderno, pues combinan lo eléctrico y lo acústico. Con un sonido internacional y contemporáneo buscan reflejar las identidades mestizas de la región. El repertorio combina obras originales del grupo con arreglos propios de cumbias pertenecientes al cancionero latinoamericano.

Para esto la orquesta cuenta con una sección rítmica de seis músicos como Pedro Rodríguez (voz, timbal con bombo y tambora), Sebastián Agüero (tumbadoras), Tomás Arístide (güiro y/o maracón), Marcos “Pollo” Díaz (bongó y tambor alegre), Manuel Cibrián (voz y guitarra) y León Podolsky (bajo eléctrico).

Una sección de siete vientos con Agustina Massara y Pablo Broide (saxofón alto y tenor), Santiago Moldovan (clarinete), Milton Rodríguez y Damián Chavarria (trombones), Pablo Vazquez Reyna y Agustín Zuanigh (trompetas). LDV cuenta con las voces de Ivonne Guzmán (Colombia) y Black Rodríguez Méndez (Argentina).

Actualmente están promocionando su último disco “El Tiempo y La Serenata” lanzado en 2021 y que es el segundo álbum íntegramente conformado por canciones originales de LDV.

Un encuentro con las raíces

En el recorrido de LDV se cruza hace 9 años la cantante y música colombiana Ivonne Guzmán, quien venía transitando ya desde hace muchos años con la música en la Argentina. Habiendo pasado por el grupo pop Bandana e incluso haber trazado un camino solista, encontró su lugar seguro en LDV. Hoy ella es la voz principal de este grupo al que considera una familia.

En una conversación exclusiva para ABC, la artista recordó sus visitas al país a comienzos de este milenio, pero lo recuerda como “otra vida”. “Definitivamente estoy en otra etapa de mi vida, por lo que regresar con La Delio en este momento para mí representa una alegría enorme”, expresó con mucha emoción.

Para ella, traer la música de LDV le genera “orgullo” porque podrá compartir con Paraguay este momento musical que atraviesa. “Es un gusto porque con toda la dificultad que es viajar al exterior para nuestra orquesta, porque somos muchísimos, realmente llegar a un país nuevo siempre genera un gran orgullo”, señaló.

Allí resaltó: “Por Paraguay tengo un cariño muy grande, una admiración muy profunda por ese pueblo porque a mí me llama mucho lo que es la ancestralidad y cómo Paraguay ha sostenido su idioma, el guaraní, me genera mucha admiración”.

En ese sentido Ivonne empieza a recordar su historia porque nació en Bogotá, Colombia, pero a los 10 años fue con toda su familia a vivir a Camerún (África). De allí, cuando ella tenía 15 vinieron para Argentina. Solo tenía 16 cuando fue elegida, casting mediante, para ser parte de Bandana. Tras la separación ella necesitaba encontrar su voz e inició un camino solista. Pasó también por la banda Actitud María Marta, pero es en LDV donde abraza con más fuerza sus raíces.

“Cuando empecé con La Delio, hace 9 años, siento que hubo un reconectar con mi raíz, amplificó lo que yo venía haciendo con mi persona artística a un nivel como más visceral, de recordar visceralmente esa infancia, esa música, ese soundtrack de mi vida, de mis abuelos, mi tierra, mis papás. Definitivamente me reconectó con una raíz y amplió lo que tenía para dar artísticamente”, confirmó.

Al respecto, añadió: “Yo he sido migrante toda mi vida, porque nací en Colombia, me crié un poquito en África y terminé de criarme en Argentina, así que sentir la mezcla que soy es algo muy rico y allí puedo investigar. Porque cada uno de nosotros tiene un universo infinito que podemos investigar”, reflexionó.

“Yo valoro mucho todas las influencias que he podido tener en mi vida, ha sido un gran privilegio para mí tener un lugar en donde investigar y donde ir buscando y buscando. Insisto en que es un privilegio y me responsabilizo de eso, en el sentido de que me hago cargo y busco, y llevo esa bandera, al nivel de que investigo y también me investigo”, observó.

En ese camino de ir profundizando en sus raíces, la cumbia es un género con el que ha reconectado de manera especial gracias a LDV. “La cumbia, ya desde la influencia afro es una cuestión que atraviesa el mundo. Ni hablar de Latinoamérica que es unida por la cumbia, cada región tiene su expresión del género y en La Delio tratamos de rescatar esas expresiones. Tenemos mucha influencia de todos los tipos de cumbia que hay en Latinoamérica”, señaló.

“Eso es lo lindo de La Delio, que pudimos agarrar un poco de todas las cumbias, de las expresiones que hay en Latinoamérica y filtrarlas por nuestra propia mirada y propia interpretación. Ojalá que eso permita que podamos viajar por toda Latinoamérica”, deseó.

El disfrute con la “familia Valdez”

Para ella el grupo “es una gran familia que te protege, te acompaña y te brinda crecimiento todo el tiempo y en todos los aspectos, artísticos y humanos, entonces para mí es sumamente importante cuidar ese espacio, por sobre todo respetarlo y eso significa dar todo lo mejor de mí”, planteó.

Recordó una conversación que tuvo con una de las productoras, llamada Paula, que viaja con ellos en las giras, y decían que “lo más hermoso de este grupo es que todo el tiempo nos hace querer ser mejores, y es totalmente así; yo me miro en mi persona artística y todo el tiempo estoy buscando ser mejor en ese espacio, buscando mejorar en el aspecto musical, en el aspecto escénico, en el aspecto humano que es tan fundamental, porque somos una cooperativa que trabaja constantemente congeniando sus ideas y decisiones, buscando la manera de que todo este grupo vaya hacia adelante de una manera colectiva”, observó. Guzmán confirmó con mucho orgullo: “Somos independientes, crecemos en ese sentido, entonces la verdad que realmente hoy La Delio en mi vida es un montón”.

“Disfrutar es de las cosas más importantes que nos puede dar este espacio y yo creo muchísimo en el trabajo colectivo ya que también es como una forma de vida”, planteó la cantante. Pero también afirmó que incluso el trabajo solista es un trabajo en equipo, “por más que sea una sola persona la que pone la cara”.

“Entonces yo pienso que eso está bueno también como para la vida, saber que uno no es uno solo, uno es en tanto y en cuanto está con su comunidad, influenciado y apoyado por su comunidad, la comunidad que sea que uno se arme en todos los sentidos de la vida. Por lo que es muy importante cuidar esa comunidad, cuidar esa gente que está al lado tuyo”, destacó.

Esa construcción de comunidad, para ella, es también algo que se da en tanto van conectando con nuevos públicos y eso es algo que espera que suceda este viernes en Paraguay. “Va a ser una noche mágica, hermosa, porque vamos con todas las ganas, todo el cariño, el amor y la alegría que queremos brindarles para luego poder volver y ser más”.

Ivonne expresó que el público en Paraguay puede esperar “mucha música de la que conocen, que han escuchado, algunos clásicos, de los discos obligados” porque “realmente llevamos ese compartir que tenemos para dar de nuestra familia Valdez para todos nuestros amores de Paraguay; estamos muy felices y ojalá nos pudiéramos quedar más tiempo allá y pasear, pero bueno, yo estoy segura que va a ser la primera pero no la última”, dijo sobre el grupo que está de gira pero desea volver muchas veces más.

Además de los shows en vivo, el evento contará con distintas atracciones incluyendo feria de ropas y vinilos, patio gastronómico, flash tattoo con Avo Tattos y Emilio Qvsttt, tatuadores del estudio Almafuerte.

Este evento cuenta con el apoyo de la asociación internacional de gestores culturales del Circuito Cultural Guaraní y representa una nueva fecha de intercambio de artistas de distintos países de Latinoamérica bajo el lema “Uniendo América Latina a través del arte como transformación social”.

Las entradas siguen disponibles en los puntos de venta de Ticketea a G. 50.000 (Pista) y G. 100.000 (VIP).