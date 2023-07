Latin Grammy 2023: varios artistas paraguayos buscan un lugar entre los nominados

Por primera vez en su historia, la entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España. Los premios, otorgados por la Academia Latina de la Grabación, actualmente están en una primera ronda de votación en línea a partir de la cual sus miembros elegirán a los próximos nominados, que serán anunciados el 19 de septiembre.

En Paraguay también hay varios artistas cuyos trabajos fueron postulados este año para la consideración de los miembros de la Academia Latina de la Grabación. Uno de ellos es “Arpa guaraní”, el álbum del arpista y compositor Ismael Ledesma quien, a través de sus redes sociales, celebró esta postulación.

“Si el disco queda nominado será un gran paso para el arpa paraguaya en este difícil circuito de la música”, expresó el músico, residente en Francia hace cuatro décadas, a través de su cuenta de Facebook.

Con su álbum “Ayvu”, que cuenta con la colaboración de músicos y cantantes de gran parte de América, el grupo Tierra Adentro también buscará quedar nuevamente nominado al Latin Grammy, tal como lo hizo con “Aguije” en el 2020.

Joel Sandino igualmente está poniendo a consideración de los miembros de la Academia Latina de la Grabación su álbum “México”. “Hecho en Paraguay, con mucho amor y respeto a la música y a su universalidad”, indicó el artista.

El músico y productor Sergio Cuquejo también postuló a su álbum “La música más linda del mundo 2″, en el que reunió a varios artistas invitados como Luis Salinas, Ed Calle, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de la Policía Nacional, entre otros; para presentar obras emblemáticas de la música paraguaya con nuevos arreglos.

La cantante Andrea Valobra es otra artista que buscará un lugar entre los nominados con “La chica que grita”, un álbum que marca su incursión en el jazz. “El orgullo de poner ‘Para su consideración’ FYC este material del cual me siento sumamente bendecida y del cual participaron personas a quienes quiero y admiro profundamente”, expresó la artista.

A través de sus redes sociales, Valobra también calificó de un “hecho histórico” la presentación de tantos proyectos paraguayos para los Latin Grammy.

“Ver como nos estamos apoyando unos a otros independientemente a los géneros, haber encontrado un nicho donde siento que crezco como ser Humano y como artista fue por lejos, lo mejor que me pasó en toda mi carrera. Es histórico lo que está pasando, la música paraguaya, en todas sus formas, está en su mejor momento! Se siente, se ve y se OYE!”, expresó.

El calendario de los Latin Grammy

El próximo 7 de agosto culminará la primera ronda de votación, que se inició el pasado jueves 27 de julio y de la cual saldrán los nominados para la 24° edición de los Latin Grammy. Tras el anuncio de los nominados, el martes 19 de septiembre, los miembros de la Academia Latina de la Grabación tendrán otra ronda de votación.

La ronda final de votación, de la cual saldrán los ganadores que recibirán la estatuilla del gramófono dorado en Sevilla, se llevará a cabo desde el 29 de septiembre al 23 de octubre, según detalla la página web de los Latin Grammy.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, señaló durante una conferencia de prensa celebrada en mayo pasado que más de 19.000 productos se inscribieron para esta edición de los Latin Grammy. “De esos 19.000 productos, solo 300 aproximadamente, dependiendo de empates, serán nominados. Con eso se pueden dar una idea de la importancia y la trascendencia de una nominación”, expresó.

La ceremonia de premiación será el punto culminante de la Semana Latin Grammy, que se llevará a cabo en Sevilla del 12 al 16 de noviembre. En la misma se llevarán a cabo diversas actividades especiales como la Gala a la Persona del Año, que en esta edición tendrá como protagonista a Laura Pausini; la presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment y el Best New Artist Showcase.