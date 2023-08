Dave Evans: “¿El rock está muerto? ¡Yo estoy vivo!”

El cantante se unió a los hermanos Angus y Malcolm Young, el bajista Larry Van Kriedt y el baterista Colin Burgess en la primera formación de AC/DC. Llegó a sacar unas ocho canciones con la banda, pero solamente se tienen registros de cuatro de ellas. En 1974 fue reemplazado por Bon Scott. Posteriormente formó parte del grupo Rabbit y publicó varios álbumes como solista.

Lea más: “Asteroid City”: tragicomedia de primer nivel en lo nuevo de Wes Anderson

El músico ofreció el pasado jueves una conferencia de prensa donde se mostró muy enérgico y contento por regresar a Paraguay a profesar su filosofía de vida: la de rockear sin importar lo que piensen los demás. “Estoy muy feliz de estar de vuelta en Paraguay. Esta es una hermosa ciudad, pues venía mirando el río y el paisaje”, expresó un Dave Evans enfundado en remera y gorra negra, una gran cadena y una muñequera de cuero.

Aprovechó el estar en el mismo lugar donde tocó el año pasado, para recordar que se llevó una gran impresión” del público paraguayo. “La gente aquí sabe rockear. Fue un concierto largo y ruidoso, por lo que tuvimos un gran momento con la gente y además me trataron demasiado bien”, señaló.

Además, anticipó que en esta ocasión el show será diferente y que aprovechará para rendir homenaje a la banda donde todo empezó para él pues son 50 años desde aquel primer show donde él estuvo presente. “Quiero educar a los fans para que puedan escuchar las canciones que hicimos en ese primer show. Van a escuchar las influencias que teníamos como banda por lo que no hay otro show igual a este”, anunció sobre el concierto donde habrá obras de AC/DC pero también de su carrera.

La filosofía de Dave Evans

Gracias a que gira alrededor del mundo sin una banda, Evans tiene la oportunidad de compartir con músicos de cada país al que llega. Algo que él resaltó como parte importante de su trayectoria, es el poder compartir y enseñar a todos cuál es su forma de trabajo, que se resume en las siglas PEDC, tanto en inglés como en español.

Estas letras significan poder, energía, dinámica y convicción. “Es importante empoderarse, tener energía, cuidar la dinámica del show porque cada canción tiene una emoción diferente, y tener convicción, porque tiene que ser real la emoción para que la gente sienta todo. Un concierto es como una obra de teatro, te lleva por diferentes emociones desde el comienzo al final. No es solo una banda tocando canciones, se trata del poder de las emociones. Así es como hago mi música, es un reflejo de mi vida. Hay que ser real”, refirió el artista.

Una herramienta fundamental para vivir al máximo esa libertad, según contó, es internet, algo que usa a su favor para no tener que necesitar intermediarios. “Puedo hablar directamente con cualquiera en el mundo, con la discográficas, con las revistas, con los lugares para tocar y negociar por mí mismo. Antes tenías managers, agencias, ahora si quiero hablar con alguien en el mundo lo hago directamente”, explicó.

Aseguró que si hoy en día tiene “una gran carrera” que lo lleva de gira por todos lados es gracias a que él puede hablar por sí mismo. “Es lo que decía de empoderarte. Yo tomo las decisiones. Nadie me puede detener. Yo hago los tratos con las disqueras, hablo con compositores, escribo mis canciones, grabo canciones de otros. Hace poco estuve trabajando con Flemming Rasmussen, quien produjo mis nuevas canciones porque yo hablé directamente con él”, contó.

Todo esto lo lleva a sentir que su momento favorito siempre es el presente. “Siempre el ahora, porque sigo vivo y rockeando. Tengo energía para el futuro. Estoy feliz ahora mismo y ahora estoy en Asunción del Paraguay así que es mi momento favorito. Si no estás feliz ahora debes hacer algo para cambiarlo”, aconsejo también.

Al ser consultado sobre qué opina de los dichos que afirman que el rock está muerto, dijo: “¿El rock está muerto? ¡Yo estoy vivo! Fui al gimnasio esta mañana y trabajé mucho. Si el rock está muerto yo estoy muerto, pero estoy vivo y sigo rockeando por el mundo, por todos lados. Así que no me digan a mí que el rock está muerto”.

Dijo estar muy ocupado rockeando, pero pensó que todo esto se debió a su trabajo duro a pesar de “tiempos difíciles” al comienzo. “Antes había muchas bandas, pero no había internet, no había muchos sellos discográficos, era difícil, pero tenías que ser diferente, tenías que ser muy bueno para lograr un contrato. Siempre hay una forma de hacer lo que quieras, pero debes ser inteligente. Yo siempre supe que yo lo lograría, porque lo creía. Encuentren la forma. Simplemente creer no te lleva a nada, es proponerse y hacerlo”, cerró.

Hoy también actuarán las propuestas de Gato, Bluestone, para dar paso a Dave Evans con Los Perros Rock N’ Roll. Entradas anticipadas en Red UTS a G. 100.000. En puerta costarán G. 150.000.