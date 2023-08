La Vela Puerca: “Siempre buscamos que la música que hacemos sea creíble y sincera”

Era septiembre del año 2004 y se hacía el primer festival Pilsen Rock en el cuando eso llamado Paraguay Beack Park, hoy Rakiura, en Luque. El rock estaba atravesando un gran auge y sus exponentes latinoamericanos gozaban de una aceptación masiva.

En ese evento, hasta donde asistieron alrededor de 50.000 personas, se presentaría por primera vez en nuestro país la banda uruguaya La Vela Puerca. Ese momento fue para ellos una puerta que se abría y que, sin saber en aquel entonces, les haría construir una sólida relación con el público paraguayo.

Tal es así que este sábado 19 se presentarán por octava vez en nuestro país, habiendo también tenido la oportunidad de llegar en diferentes puntos de su carrera para presentar sus varios discos, tanto en conciertos exclusivos como en festivales.

Esta será la presentación oficial de “Discopático” y también una celebración al fortalecimiento de su lazo con Paraguay de la banda integrada por Sebastián “Enano” Teysera (voz), Sebastián “Cebolla” Cebreiro (voz), Carlos Quijano (saxo), Alejandro Piccone (trompeta), Santiago Butler (guitarra), Rafael Di Bello (guitarra), Nicolás Lieutier (bajo), José Canedo (batería) y Diego Méndez (teclados).

“Hace muchos años que tenemos la suerte de ir a tocar a Paraguay y con el correr del tiempo hemos ido recibiendo mucho cariño de la gente. Hemos visto también cómo se ha incrementado el público que nos viene siguiendo hace tantos años, así que para nosotros siempre es especial poder ir a tocar allá. Realmente es una suerte que nos acompañen desde hace tanto tiempo e incluso ya tenemos amigos allá”, expresó Piccone.

Atravesando sucesos “en familia”

También observó cómo a lo largo del tiempo han atravesado cosas no tan felices, como la pérdida de personas importantes para la banda y cómo estas tragedias que son parte de la vida afectan su visión del mundo y fortalecen sus valores como grupo de amigos.

En septiembre de 2022 falleció Lucas De Azevedo, primer baterista de la banda y quien grabó los tres primeros álbumes, y en noviembre también del año pasado se fue Guillermo González, manager de larga data del grupo.

“Lucas era una persona, sin dudas, más que especial. Lamentablemente tenía una enfermedad con la que luchó por mucho tiempo. Por suerte pudo vivir muchos años porque en realidad el diagnóstico que tenía de muy joven era de poco tiempo, pero pudo tener una familia, una banda, grabar discos. Fue una tristeza grande porque fue amigo y compañero, pero nos dejó su legado musical y lo que era él, una gran persona”, relató.

Lo de Guillermo explicó que fue una partida más sorpresiva porque acababan de llegar de gira. “Fue un golpe durísimo para nosotros porque primero que nada era un amigo, un hermano, porque nosotros somos un grupo donde somos amigos, una familia. Al día de hoy me sigo emocionando pensando en él porque realmente nos dolió muchísimo, nos sigue doliendo, porque aparte de la amistad que nos unía, como manager er una persona muy activa en todo lo que hacía”, dijo.

“Yo siempre digo que hay que seguir para adelante cuando pasan este tipo de cosas, para que esa persona siga estando con nosotros; mantener el recuerdo, que siempre siga estando en los cuentos, anécdotas, mantenerlos vivos desde ese lugar, recordarlos de buena manera, de las cosas que hacíamos juntos, esos momentos infinitos que compartimos. Desde ahí es como mantenemos a nuestros seres queridos cuando se van físicamente, es la forma que tenemos de mantenerlos cerca”, reflexionó.

Viajando con las canciones

“Yo creo que las canciones tienen vida propia”, pensó también el trompetista acerca del vasto repertorio del grupo y al que seguramente, en un futuro agregarán obras en homenaje a De Azevedo y González. “Todavía no hemos sacado ningún material nuevo después de estas pérdidas tan recientes que tuvimos”, señaló.

No obstante, afirmó que para ellos existe una dinámica de seguir innovando a lo largo del tiempo poniéndose metas musicales, artísticas y creativas. “Tratamos de renovarnos permanentemente porque es la única forma que tenés de seguir vivo, de seguir manteniendo a la banda con ganas de salir a tocar”, expresó.

Así también, en todo este tiempo de recorrido observó que el público se renueva. “Cada disco tiene su historia y tiene su estilo, y acompañando a eso sentimos un recambio del público en cierta manera. Al final nosotros siempre buscamos que la música que hacemos sea creíble y sincera, que nosotros sintamos que es algo honesto lo que estamos haciendo para poder transmitir eso que creemos al público. Creo que en toda la trayectoria hemos logrado plasmar en el disco nuestro momentos pero también nuestras ideas musicales, nuestra creatividad, confiando en lo que hacemos, así creo que le llega a la gente porque cuando sos honesto con lo que estás haciendo eso se transmite al público”, indicó.

Esa sinceridad de la que habla Piccone es también algo que buscan plasmar en sus procesos y en sus formas de hacer y mostrar la música. En época de streaming e inteligencia artificial sacaron “Discopático”, una oda a la melomanía. Al respecto afirmó que “cada vez se transforma más en un desafío poder lograr algo artesanal” pero que ellos siguen “teniendo el romanticismo de tener nuestro CD, un vinilo, hacer un arte de tapa, porque es como lo aprendimos y como lo fuimos haciendo con el correr de todos estos años”, refirió.

“Obviamente nos aggiornamos a lo que es hoy por hoy la tecnología y nuestra música está en las plataformas porque sabemos que si bien hay gente que le gusta escuchar en vinilo, los jóvenes y tampoco los tan jóvenes escuchan la música en plataformas, no podes estar por fuera de eso. Así que tratamos de mantener ese romanticismo que creemos que es sano también para nosotros”, señaló.

Consciencia y solidaridad

Algo que La Vela Puerca también fue demostrando en todo este tiempo es su compromiso con causas sociales. Solo un ejemplo es su apoyo a la campaña “Misión Platos” que buscaba recolectar fondos para asisitir a familias uruguayas que no accedían a un plato de comida.

“Siempre que podemos colaborar con causas donde se puede ayudar a la gente que necesita tratamos de poner nuestro granito de arena desde el lugar que podemos, sea mandando un video para que la gente colabore, haciendo un show para juntar dinero para comprar comida para un comedor, poniendo una alcancía y que la gente ponga el dinero que le parezca para ayudar a alguien o para un lugar que ayuda a otros”, dijo Piccone.

Aseguró que siempre tratan de tener claro eso, porque saben “que hay mucha gente que necesita colaboración y a veces no tiene todo lo necesario que le pueda dar el Estado para poder salir adelante. Hay gente que necesita un plato de comida, que es lo básico para sobrevivir. Hay que dar una mano y desde nuestro lugarcito tratamos de colaborar con esas causas”, remarcó.

El músico, desde una visión muy personal, dijo que siempre que puedan aprovechar su lugar público para hacer estas cosas, lo harán, aprovechando que su música trasciende, conmueve y conecta. “Es la forma en que sentimos la vida también. No solo a través de la banda, a veces algunos personalmente hacen cosas para ayudar al otro, colaborar con la gente que más necesita. Nosotros tenemos la suerte de tener un plato de comida en la mesa y una ducha caliente todos los días, pero hay muchísima gente que no tiene, millones te diría. Colaborar un poquito no cuesta nada y creo que si hubiera más colaboración habría más gente que puede pasar mejor de lo que pasa. Es una visión personal también, no estoy hablando en nombre del grupo pero pensamos todos muy parecido, de darle una mano a quien más lo necesita”, subrayó.

Conservar la sorpresa

Son ya casi 30 años de carrera los trazados con La Vela Puerca, y para Ale si hay un secreto para este perdurar, es no perder la capacidad de sorprenderse. En ese sentido, contó que lo que le sigue sorprendiendo hasta ahora “es el público, cómo se renueva y crece y cómo siguen escuchando las canciones”.

“La gente es muy especial y nos devuelven un cariño que realmente emociona y sorprende, porque son tantos años de estar girando y tocar por muchos lugares, viajar por muchas partes del mundo por suerte, y el recibimiento siempre es positivo. Vemos caras alegres, que se están divirtiendo, hay gente que quizás nos vio un montón de veces y gente por primera vez, y así también me sigue emocionando subirme al escenario, tocar y ver las caras de la gente ahí de cerca disfrutando de la música, eso es impagable. Es a lo que creo que cualquier músico que tiene una banda puede aspirar. Es lo máximo que la gente se vaya a ver y se sienta feliz de estar viendo una banda que le gusta, eso no tiene comparación con otra cosa”, pensó.

“Obviamente”, dijo, el hecho de viajar y conocer nuevos lugares es un plus, pero en ese recorrido lo que más valora es conocer gente y hacer amigos. “Ni hablar de los amigos que tenemos en Paraguay. Lo que más representa lo que es ‘La Vela’ es conocer gente y tocar para la gente, sentir ese cariño que es impresionante”.

Por eso esta nueva ocasión para ellos es única. “Vamos a disfrutar muchísimo, seguro. Vamos a tocar canciones del disco nuevo y haremos un recorrido por todos los discos, ni hablar de los hits que nos pusieron en este lugar y que la gente las hizo propias, porque son canciones que nos han llevado a lugares. Va a ser un show completo para que la gente que vaya salga contenta y feliz”, cerró.

En esta ocasión se destaca también la participación como banda invitada de Ripe Banana Skins, exponentes del ska punk nacional. Luego de la apertura de puertas a las 20:00 ellos subirán a las 21:15. Se espera que La Vela Puerca actúe a las 22:30.

Todavía quedan entradas en venta en Ticketea. Hay un descuento especial por este mes, con entradas a 2x1 sector Preferencia y 3x2 sector Cancha.