Primavera Sound: producción responde a preocupaciones por proximidad de concierto con fiesta de Caacupé

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Rodrigo Nogués, de la productora de eventos G5Pro, se refirió a los cuestionamientos sobre la decisión de realizar la edición paraguaya del festival Primavera Sound, encabezado por la legendaria banda británica de rock The Cure, en el anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino el jueves 7 de diciembre, un día antes de la masiva festividad religiosa de la Virgen de Caacupé, que todos los años moviliza a miles de personas.

El pasado lunes, el jefe de la Policía Nacional en el departamento de Cordillera, comisario Jorge Piñánez, dijo que conversará con el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR) para plantear un cambio de fecha del evento musical debido a los inconvenientes en cuanto al tránsito y la cobertura policial que podría causar al coincidir con las horas de mayor flujo de peregrinos hacia Caacupé para la festividad cristiana del día siguiente.

Nogués se declaró sorprendido por las afirmaciones del comisario Piñánez e indicó que la producción del evento está en contacto con las autoridades policiales y municipales pertinentes desde hace tiempo y que se presentó toda la documentación a las entidades relevantes según el protocolo para eventos de ese tipo.

Los argumentos de la producción

Sobre los cuestionamientos relacionados al tránsito, Nogués señaló que se proyecta como máximo que 8.000 personas asistan al Primavera Sound y que habitualmente la mayoría de las personas que van a conciertos en San Bernardino se quedan en la ciudad, por lo que estimó que el impacto que el evento tendrá en el tránsito no será desmedido ni requerirá una cobertura policial masiva.

“El tránsito es una cuestión que obviamente tomamos en cuenta. Lo contrastamos con lo que va a ser la cantidad de gente que tendríamos. Si íbamos a tener 20.000 personas no lo íbamos a hacer ahí”, agregó.

Añadió que el plan de seguridad del evento replicará el implementado “con éxito” en la última edición del festival ReciclArte, que también se desarrolló en el anfiteatro “José Asunción Flores”.

Sin embargo, indicó que si bien es imposible cambiar la fecha del evento debido a los calendarios de gira de las bandas, no está fuera de lo posible un nuevo cambio de recinto para el festival y hacerlo en Asunción, pero señaló que eso requeriría garantías de que la Policía podrá dar cobertura al concierto en la capital.

Sobre los motivos del cambio de sede del Primavera Sound, cuya realización originalmente fue prevista en la sede del Comité Olímpico Paraguayo, Nogués dijo que la decisión fue tomada teniendo en cuenta “todo lo que representa” históricamente el anfiteatro de San Bernardino, sede de algunos de los conciertos más importantes de la historia musical del país.

Además de The Cure, el cartel de la primera edición el Paraguay del Primavera Sound incluye a la banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado, los británicos Slowdive, la cantante estadounidense Soccer Mommy y los paraguayos Deliverans, The Ollies y The Crayolas, entre otros.