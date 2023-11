Palito Ortega: “La vida es un desafío permanente”

Tras más de 50 años de carrera, Palito Ortega emprendió una gira para decir “Gracias” y empezar a despedirse. “Tengo la suerte de poder subir a un escenario y ofrecer mi repertorio”, afirmó, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Yacht y Golf Club Paraguayo.

En este sentido, reafirmó que siempre es mejor “cuando un artista se puede retirar por su propia decisión”, que cuando “lo retiran”. “A mí me parece que uno tiene que ser consciente, con los años que han pasado, de lo que la vida la ha dado a uno”, agregó.

Ramón Bautista Ortega hoy tiene 82 años y atribuye el hecho de poder seguir manteniendo su voz casi intacta a no haber fumado, ni haberse excedido con el alcohol.

“Tuve amigos muy queridos que fumaban mucho y que creían que no iba a pasar nada y pasó lo peor. Nunca fumé porque nunca me gustó, no me llama la atención”, remarcó el ex integrante de El Club del Clan. Entre esos amigos recordó a grandes voces como Sandro, Cacho Castaña y a Roberto Goyeneche.

También recordó las palabras de Luis Sandrini al analizar cómo sus canciones han logrado traspasar a distintas generaciones: “Se puede llegar por casualidad, pero nadie se mantiene por casualidad”.

“Yo creo, buscando alguna razón de los años de mi carrera, creo que mucho tiene que ver el hecho de mi condición de cantautor. Los cantantes generalmente dependen siempre de un autor que les escriba las canciones y si ese autor no está inspirado o si le da las canciones a otro ese cantante se queda un poco sin repertorio”, expresó.

Ortega añadió que, en su caso, siempre tuvo la suerte de escribir toda la música de sus películas y las canciones que le permitieron proyectarse internacionalmente como “Bienvenido amor”, “Corazón contento” y “La felicidad”. También recordó a la romántica “Sabor a nada”.

El autor y el cantante

“Yo creo que gravitó más en mi carrera mi condición de autor que mi condición de cantante. Yo siento que yo no tuve un gran caudal de voz como otros cantantes, pero hay muchos casos de cantautores que fueron muy famosos no por su voz, sino por sus canciones”, agregó el intérprete. Entre esos casos, recordó al mexicano Armando Manzanero, con quien filmó una película; y al francés Charles Aznavour, con el que mantuvo una gran amistad.

Estimó que compuso unas 400 canciones a lo largo de su carrera, algunas de las cuales fueron grabadas por artistas como Julio Iglesias y Raphael. También fueron traducidas a distintos idiomas.

Dueño de una fe inquebrantable, afirmó que desde muy chico se encomendó a Dios y nunca bajó los brazos pese a que se le cerraron muchísimas puertas. “La vida es un desafío permanente”, añadió.

“Es muy importante no dejar de pelear por los sueños. Si uno tiene un proyecto en la vida, uno tiene que pensar todos los días en que lo va a hacer realidad, lo va a concretar”, remarcó.

Las entradas para el show de esta noche están a la venta en Passline (www.passline.com.py), con precios desde G. 100.000 a G. 1.000.000.