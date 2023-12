Dharma y Flora, entre disfrutar el momento y vivir los sueños

Se presentarán por primera vez en nuestro país, en El Bosque de Los Artistas, como artistas principales de la Fiesta Fresco, en donde compartirán con artistas nacionales.⁣⁣

Dharma y Flora, grupo integrado por Lulo Scattini (voz), Tomás Iglesias (teclado) y Fran Podestá (guitarra), nace en el año 2016. La evolución sonora que abrazó la banda les hizo pasar de un rock psicodélico a un pop melódico y pegadizo. ⁣⁣Con dos EP y tres discos de estudio, la banda le dio principal atención a su calidad sonora y al armado del universo musical que se propuso construir.⁣⁣

Con todo ese mundo ya han pasado por los principales escenarios de Buenos Aires, entre ellos Niceto y La Tangente y también fueron parte de varios festivales como Polvo, El Primer Color y Cultural Saldías. Además, la banda recorrió tanto el norte como el sur de su país, en dos giras nacionales realizadas en 2018 y 2020. ⁣⁣

⁣⁣En mayo de 2023 lanzaron “Conversaciones con tu inteligencia artificial”, álbum que presentó en un Niceto lleno el pasado 9 de junio. Dharma y Flora inicia así una gira nacional e internacional para compartir el disco en distintos puntos del país y del cono sur.⁣

Pero todo esto viene de un gran trabajo y un profundo amor al quehacer musical. En conversación con ABC, el cantante contó que fue la vida fue cruzando a los integrantes del grupo, quienes sintieron las ganas de compartir sus influencias musicales, haciendo nacer Dharma y Flora.

“Todo nace desde el deseo que uno tiene, que va surgiendo. También es la necesidad me parece porque una banda puede empezar haciendo covers, por lo general, y en este caso nos pasó que quizás nos animamos a hacer temas propios y empezamos a tener como buena devolución por parte del público. Nos gustaba lo que estamos haciendo, sentimos que nos iba bien y dijimos vamos a profesionalizarnos, a destinar plata, tiempo y energía, a tomarlo como un trabajo, y que también tu familia y tus amigos vean que lo tomas como un trabajo, que deja de ser un hobby. Obviamente lo haces porque lo disfrutas, pero de alguna manera querés triunfar”, expresó el artista.

Por ende, esa suma de influencias y deseos decantó en los primeros temas de la banda, pero la evolución tanto personal y musical los fue llevando a entender que su música es el fiel reflejo del presente, todo el tiempo. “Obvio que siempre hay una búsqueda, pero nuestra música sí es 100% sobre donde estamos parados en el momento. Tuvimos un momento donde investigamos mucho lo que era el indie pop de Estados Unidos y nos metimos mucho en eso, después sí ya mutamos un poquito, nos fuimos para el lado más pop rock británico, como The 1975, Phoenix, o lo que está como tomando fuerza ahora como el punk pop”, identificó.

Cuando la música llega a la gente

Lo más especial para ellos como creadores, es también la idea y la forma en que la música puede llegar a la gente y cómo cada uno puede apropiarse de ella. “Siempre fuimos creyentes de que uno cuando va a ver una banda no solamente va a escuchar su música, va a consumir algo, va a pasarla bien y quiere que le entre por los ojos, por las orejas, hasta por la piel, sentirlo, entonces intentamos cuidar y darle mucha importancia a eso, de que realmente sea una experiencia y siempre lo que más priorizamos es expresarnos a través de lo que contamos o lo que estamos transmitiendo con la música, que alguien se lo lleve de alguna manera”, refirió Scattini.

El músico reflexionó también sobre cómo la gente puede llevar cada canción hacia su propia historia personal, por más que una música haya sido escrita desde una experiencia específica. “Uno lo puede tomar como algo triste, algo melancólico, pero que se encuentre en algún punto con algún sentimiento es lo que buscamos”, afirmó.

Asimismo, Lulo profundizó en cómo esos sentimientos pueden llegar a ser tan íntimos y personales, a la hora de identificarse con una canción o varias. “A veces nos preguntan de qué habla tal tema y te puedo decir porque sé en qué pensé o en quién, pero tampoco me gusta decirlo porque me gusta muchísimo cuando alguien viene y te dice: ‘lo que lloré con este tema porque me había peleado con alguien’, al año siguiente vuelve y te dice que el tema le hace acordar a ese momento, pero quizás el tema estaba hablando de otra cosa. A mí me pasa mucho esto, yo me acuerdo mucho de cosas, me oriento en tema y espacio de qué estaba escuchando. Estoy fanatizado con una banda me acuerdo de eso. Me relaciona al viaje”, indicó.

Amigos de las conexiones

En la senda del desarrollo tecnológico es donde también la banda encuentra un punto de sorpresa, ya que ellos entienden que todas las herramientas puede ser algo positivo, siempre dependiende cómo se las use. En ese sentido, su último álbum llamado “Conversaciones con tu inteligencia artificial” es como un postulado a los vínculos en todo sentido.

“A mí, particularmente, me gusta consumir todo tipo de innovaciones, redes, todo lo que esté al alcance. Obviamente pueden generar angustia o ansiedad los cambios, pero se trata de amigarnos con algo que es totalmente inevitable, abrazarlo, porque suma un montón. Sí, hay muchas cosas que no nos van a gustar, pero de eso también podemos sacar provecho”, dijo.

De hecho, ellos lo hicieron, un poco a modo de experimento y de juego, dentro de un proceso de descubrimiento. Mientras muchos critican o condenan, ellos decidieron usar la herramienta ChatGPT para consultar cómo podría llamarse el álbum o incluso para enviar invitaciones a su evento de lanzamiento.

“Hoy por hoy que un músico no esté amigado con la inteligencia artificial es un despropósito, está perdiendo una ventaja inmensa y no le creo tampoco. Un músico, si quiere ser 100% orgánico y analógico, que te dice que el rock era el de antes, entonces que grabe con cinta, con sus pedales, con la guitarra, micrófono y no lo suba a Spotify, a ninguna plataforma, que salga a vender discos. Pero hoy todos estamos de alguna manera vinculados con la tecnología, con la inteligencia artificial, entonces lo que intentamos demostrar con el disco es cómo llevamos el día a día, el 2023 de cada uno a la tecnología y a las relaciones”, detalló.

En su caso, también afirmó que el álbum es una amalgama de elementos, como guitarras analógicas, las letras escritas por ellos, baterías reales, pero esas decisiones que comentó, atravesadas por el uso de la inteligencia artificial. “Fue interesante y divertido jugar con eso. Pero al final se trata de los sentimientos y las relaciones a pesar de toda la inteligencia artificial”, señaló.

Ser verdadero en la industria

La banda tampoco es ajena a las jugadas que dicta una industria musical, pero ellos intentan ver lo que propone y cumplir ciertas cosas, no obstante, Scattini afirmó que “te pueden dar consejos de cómo manejarte, pero por cumplir ciertos parámetros que la industria pida, solicite, aconseje, ni siquiera te asegura éxito o que vayas a de repente hacer una diferencia”.

Para él, “todo esto se basa en lo que la gente percibe, y para eso no hay regla, los artistas dependemos de lo que le gusta al público, siempre hablando de los parámetros de éxito y de que uno quiera sobrevivir haciendo esto. Dependés de que a que mucha gente le guste lo que hacés, se sienta atraído, compre una entrada. Te dicen que tenés que generar contenido, tener al oyente atendido, no perder su interés, todo cierto, pero si el interés no está, ahí tenés que replantearte el producto que le estás dando. Si vos le mentís a la gente se da cuenta al toque. Hacé lo que te guste o si no estás medio jodido. A la larga si no disfrutas el proceso, no está bueno”, pensó.

Por todo esto, ellos disfrutan que su música llegue orgánicamente a quienes deba llegar, y que ese arte les saque también de viaje por el mundo. Por eso, venir a Paraguay es algo que los emociona. “Pasa esto que hablamos, de disfrutar el momento, obviamente esto es mucho más masivo que antes, pero es vivir el sueño de esos inicios de bandas que a uno le gustan, que empezaban a salir a tocar. Uno quizás no se da cuenta pero está como realizando o cumpliendo sus sueños”, cerró.

Fiesta Fresco

Todo esto se da en el marco de la Fiesta Fresco, “un festival autónomo que llega para romper esquemas, un lugar donde los sonidos alternativos y modernos son los protagonistas”, explicaron desde la organización.

La ocasión será propicia para descubrir otros sonidos, ya que además de la banda de Argentina, esta vez actuarán las cantantes Ross, Stefy, Sari Carri y el dúo de Mar y LSAN, como también la DJ Flasthima.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir por tuti.com.py a precio promocional de 2x60.000, hasta el mediodía de este sábado. En puerta costarán G. 40.000 de forma individual.