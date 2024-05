Louis Tomlinson actuará hoy en el Jockey Club

El artista, que se había presentado por primera vez en mayo pero del año 2022, retorna con nuevas canciones para actuar ante un grupo de fans que no para de crecer. Es que aquella vez tocó en el SND Arena y la apuesta ahora se agranda, pues subirá a un gran escenario ya montado en el Jockey Club del Paraguay.

El ex One Direction vuelve así a Paraguay en el marco de su nueva gira “Faith In The Future”, que es también el nombre de su segundo álbum de estudio lanzado en 2022, tras su debut solista “Walls” (2020).

Por otro lado, el mes pasado ha lanzado también el disco en vivo “Live”, que se compone de una colección de 15 canciones, cada una grabada en una ciudad diferente, en un concierto diferente y que abarca los últimos tres años a través de dos giras mundiales.

El nuevo show de Louis y los invitados

Cabe resaltar que con esta nueva gira el artista ya ha recorrido Europa y Estados Unidos, y también otros países de nuestro continente como Panamá, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Argentina, desde donde vino ayer por la tarde, siendo recibido por una multitud de seguidores.

Según la producción local de G5Pro, este nuevo concierto trae “performances y visuales impresionantes, una experiencia que los fans de Louis Tomlinson no pueden permitirse el lujo de perdérselo”.

Cabe resaltar que como antesala al show de Tomlinson, habrá dos actos musicales. El primero, a las 18:45 estará a cargo del grupo de indie rock alemán Giant Rooks, que se encuentra de gira con el artista por varios de los países del continente.

Se trata de una banda fundada en 2014 en la ciudad de Hamm, al norte de Alemania, por los primos Frederik Rabe y Finn Schwieters junto al pianista Jonathan Wischniowski, el bajista Luca Göttner y el baterista Finn Thomas.

Más tarde, a las 19:45 representarán a nuestro país los Kchiporros, uno de los grupos nacionales con más arrastre y que se destaca también en el exterior. Se espera que Tomlinson salga a escena para las 21:00.

Para esta ocasión, todavía quedan entradas para varios sectores, en venta a través de Ticketea. Los precios son G. 287.500 (Campo general), G. 575.000 (Preferencia), G. 805.000 (Campo premium), G. 2.300.000 (Lounge VIP Experience). Este último sector incluye filas preferenciales para entrar al show, open bar de bebidas, baños exclusivos, catering premium con costo aparte, acceso a Campo premium.

También se encuentran a la venta camarotes a G. 12.000.000, que incluyen 10 entradas y bebidas. Todos los sectores ingresarán sobre la calle Cedro.

Informaciones generales

La producción informó que en la ocasión estará permitido llevar elementos como gorras, medicamentos con receta médica, encendedores pequeños, productos femeninos, cámaras digitales chicas con lente fijo, cargadores de batería, perfumes hasta 100 ml, pilotos, vasos térmicos vacíos y sin tapa, alcohol en gel, maquillaje, vapes y pods pequeños, riñoneras, mochilas, repelente en todos sus formatos.

No ser podrá ingresar con sustancias ilícitas, carteras o bolsos mayores a 21 x 30 cm., alimentos y bebidas ajenas al evento, paraguas, instrumentos musicales, bocinas de aire comprimido, conservadores y equipos de tereré, cadenas gruesas o cintos con tachas, rayos o punteros láser, selfie stick, drones, tablets, computadoras, equipos profesionales de fotografía, armas de cualquier tipo, banderas con palos, bicicletas, carpas, sillas, animales de compañía salvo perros de servicio.