Día de los Enamorados: canciones para ‘encender la llama’ en pareja

Te dejamos una lista de canciones para acompañar su celebración del Día de los Enamorados junto a esa persona especial en tu vida

The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey)

La sensualidad en su máxima expresión. Este tema de The Weeknd se convirtió en un himno del erotismo tras formar parte de la banda sonora de Fifty Shades Of Grey (2015), película que llevó la pasión y el deseo al cine como pocas. Su ritmo pausado y la inconfundible voz de Abel Tesfaye son el preámbulo perfecto para una noche especial.

Lenny Kravitz - American Woman

Si lo que buscás es una dosis de energía y sensualidad, este cover de Lenny Kravitz es ideal. Originalmente interpretada por The Guess Who, la versión de Kravitz se hizo mundialmente famosa gracias a su inclusión en la película Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999). Su ritmo seductor y su potente guitarra la convierten en una opción infalible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

INXS - Never Tear Us Apart

Los acordes iniciales de este clásico de INXS ya sugieren romance y deseo. Con su letra apasionada y su melodía envolvente, esta canción se convirtió en un himno del amor eterno y la atracción irresistible. Un tema perfecto para esos momentos en los que las palabras sobran.

Lea más: Enamorados del cine: películas para ver en San Valentín

Marvin Gaye - Let’s Get It On

Si hay una canción que encarna el deseo y la intimidad, es este clásico de Marvin Gaye. Su voz sedosa y el ritmo soul crean una atmósfera perfecta para dejarse llevar por la pasión. Sin duda, un imprescindible en cualquier playlist romántica.

Peggy Lee - Fever

Este tema atemporal, con su sensual interpretación de Peggy Lee, es una invitación al coqueteo y la complicidad. Su base de jazz minimalista y su cadencia hipnótica hacen de Fever un clásico de la seducción.

Bill Withers - Just The Two Of Us

Un himno al amor en su estado más puro. Con su letra evocadora y su base de soul, esta canción de Bill Withers es perfecta para esos momentos de intimidad y conexión profunda con la pareja.

Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On

Este tema, inmortalizado en la película 9 1/2 Weeks (1986), es sinónimo de seducción. La interpretación única de Joe Cocker y su inconfundible sensualidad hacen de esta canción la elección perfecta para un momento de juego y complicidad.

Pasión en español

El idioma del amor también tiene grandes exponentes cuando se trata de sensualidad musical. Si preferís canciones en español para encender la chispa, aquí tenés algunas que no pueden faltar en tu playlist:

Mi Caramelo - Bersuit Vergarabat: Un tema que combina dulzura y deseo en una melodía irresistible.

Me Haces Tanto Bien - Amistades Peligrosas: Letras provocadoras y un ritmo envolvente que invitan a dejarse llevar.

Envolver - Anitta: Uno de los mayores éxitos recientes con un ritmo pegajoso y una letra sugerente.

Los Calientes - Babasónicos: Una canción que derrocha sensualidad con su estilo único y su aire misterioso.

Ya sea que busques un ambiente romántico o una dosis de pura pasión, esta playlist tiene todo lo necesario para hacer del Día de los Enamorados una velada inolvidable