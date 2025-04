Europe se presentará hoy por primera vez en Paraguay

El grupo integrado por Joey Tempest (voz), John Norum (guitarra), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería) ya se encuentra en Paraguay desde ayer y se prepara para el primer concierto de su carrera en nuestro país, en el marco de una gira que los tiene visitando varios destinos de la región.

La banda logró el reconocimiento internacional con el éxito “The Final Countdown” (1986), álbum que vendió en ese entonces 7 millones de copias y cuyo sencillo fue número 1 en más de 25 países, convirtiéndose en un himno del hard rock. Cabe destacar que este ya era su tercer álbum de estudio, luego de uno homónimo lanzado en 1983 y “Wings Of Tomorrow” (1984).

Después llegaron álbumes como “Out Of This World” (1988) y “Prisoners In Paradise” (1991), acompañados de giras mundiales, incluso junto a Def Leppard. Tras unos años de descanso, regresaron en 2004 con el sencillo “Start From The Dark”, marcando una nueva etapa con un sonido más pesado y moderno. Luego lanzaron “Secret Society” (2006) y “Last Look At Eden” (2009).

Luego llegaron más discos, como “Bag of Bones” (2012), “War Of Kings” (2015) y “Walk The Earth” (2017), este último grabado en Abbey Road Studios, un álbum ambicioso que ganó un premio Grammy sueco en 2018.

Solo en pandemia volvieron a parar pero sin dejar de tener contacto con sus fanáticos a través de las redes sociales. Ya en 2022 regresaron a los escenarios e incluso recibieron un premio especial de YouTube por superar mil millones de visitas del videoclip de “The Final Countdown”, siendo la primera banda sueca en lograrlo con una sola canción.

En 2023 celebraron el 40º aniversario de su primer álbum “Europe” con una gira especial por Europa que culminó en el emblemático London Palladium. Ahora siguen escribiendo su historia y actualmente están trabajando en nuevas canciones.

Todavía se venden entradas para el concierto de hoy a través de www.todoticketparaguay.com o en los locales de Maxicambios y los hipermercados El Pueblo de Lambaré y Acceso Sur. Los precios son G. 290.000 (Platea), G. 345.000 (Campo), G. 460.000 (Preferencia), G. 690.000 (VIP Europe) y G. 920.000 (Lounge).

Esta noche los accesos se habilitarán a las 19:00. Antes de Europe subirán a escena los grupos nacionales The Classic’s y Nightbound. Se espera que la banda sueca suba al escenario a las 21:00.