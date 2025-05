La banda original de Amy Winehouse rendirá homenaje a su legado en Paraguay

A pesar de su breve trayectoria debido a su prematura muerte a los 27 años en 2011, Amy Winehouse ha dejado una marca imborrable en la historia de la música. Su voz, única e inconfundible, sigue conquistando corazones y ganando seguidores en todo el mundo. Durante su carrera, la cantante recibió numerosos reconocimientos, entre ellos cinco premios Grammy en 2008 y uno póstumo en 2012.

Con el propósito de mantener viva su memoria, los músicos que la acompañaron en sus giras se han reunido para formar The Amy Winehouse Band, un proyecto liderado por Dale Davis, bajista, director musical y amigo cercano de Amy.

Davis ha compartido escenario con leyendas como Tina Turner, Mark Ronson, Norman Cook y Paul Young, y en esta ocasión encabeza una agrupación que reúne a destacados músicos como Hawi Gondwe en la guitarra, Nathan Allen en la batería, Henry Collins en la trompeta, Dave Temple y Frank Walden en los saxofones, y la talentosa Bronte Shande en la voz.

El espectáculo, que ya ha cosechado éxitos y llenos totales en escenarios europeos, propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de la artista. Temas como Rehab, Back to Black, Valerie, You Know I’m No Good y Tears Dry on Their Own formarán parte del repertorio que resonará en el Gran Teatro del BCP, en una noche que promete emoción, calidad y mucha nostalgia.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketea, con precios que varían según el sector:

Back to Black : Gs. 390.000

You Know I’m No Good : Gs. 360.000

Rehab : Gs. 330.000

Tears Dry on Their Own : Gs. 295.000

Losing Game: Gs. 220.000

Además, quienes cuenten con tarjetas de crédito Visa Itaú pueden acceder a un 20% de descuento y financiar su compra hasta en 10 cuotas sin intereses.