Paul McCartney cumple 83 años: el genio de Liverpool en cinco canciones legendarias

Paul McCartney cumple hoy 83 años y el mundo de la música vuelve a rendirse ante uno de los artistas más influyentes de la historia. Nacido en Liverpool en 1942, McCartney no solo fue el alma melódica de The Beatles, sino también el arquitecto de canciones que cambiaron para siempre la cultura popular.

Criado en una familia de clase trabajadora, McCartney conoció a John Lennon en 1957, cuando ambos eran apenas adolescentes con guitarras colgadas al hombro y sueños de grandeza. Ese encuentro fue el germen de la banda más importante del siglo XX. Juntos, revolucionaron la música con composiciones que combinaban poesía, rebeldía y melodías inolvidables.

Sin embargo, detrás de la magia de los Beatles también hubo tensiones. McCartney y Lennon, aunque geniales como dúo creativo, chocaban por sus visiones sobre el rumbo musical del grupo. Mientras Lennon apostaba por un sonido más crudo y experimental, McCartney defendía el perfeccionismo melódico y la estructura clásica de las canciones. Estas diferencias fueron creciendo hasta convertirse en un abismo que precipitó la disolución de la banda en 1970.

Las disputas no quedaron solo en el estudio. Tras la separación, McCartney y Lennon intercambiaron críticas públicas a través de la prensa y sus propias canciones. El tema “Too Many People”, incluido en el álbum Ram (1971), fue leído como una provocación directa a Lennon, quien respondió con la mordaz “How Do You Sleep?”. A pesar de estos roces, ambos se reconciliarían brevemente antes de la trágica muerte de Lennon en 1980.

Más allá de los Beatles, McCartney construyó una carrera solista exitosa con su banda Wings y con discos que exploraron desde el pop hasta la música clásica. Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente le permitió colaborar con artistas de nuevas generaciones como Kanye West y Rihanna, mostrando que su genio trasciende épocas y estilos.

A lo largo de su trayectoria, McCartney ha escrito y coescrito más de 500 canciones, muchas de ellas consideradas verdaderos himnos universales. Su talento melódico, su habilidad para crear letras simples pero poderosas, y su maestría instrumental lo consagran como uno de los pilares indiscutibles de la música contemporánea.

Cinco canciones destacadas de Paul McCartney

Entre sus obras más emblemáticas destacan piezas que marcaron a generaciones enteras. Aquí, cinco canciones inolvidables compuestas por Paul McCartney:

“Yesterday”

“Hey Jude”

“Let It Be”

“Blackbird”

“Live and let die”

A sus 83 años, Paul McCartney sigue girando por el mundo, llenando estadios y demostrando que la música no tiene edad. Su legado permanece intacto, vibrando en cada acorde que suena cuando alguien pone un viejo vinilo de los Beatles o reproduce alguna de sus canciones en una playlist digital.