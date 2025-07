Oasis inicia en la ciudad galesa de Cardiff su gira de regreso por cuatro continentes

“Hay ambiente de Mánchester por aquí”, dijo Liam Gallagher, líder de la banda de esa ciudad del norte de Inglaterra, ante una entusiasta muchedumbre de 74.000 personas, poco después de salir al escenario en el Principality Stadium de Cardiff.

La banda que creó éxitos de los 1990 como “Wonderwall”, “Live Forever” y “Champagne Supernova”, empezó su actuación con el tema “Hello”, un “hit” de 1995.

Los conciertos del viernes y el sábado en Cardiff son los primeros de una gira por cuatro continentes, que incluye actuaciones en Argentina, Brasil, Chile y México.

“Va a ser una experiencia que cambiará mi vida”, afirmó a AFP Omar Llamas, de 39 años, quien voló desde México para el evento, al entrar en el estadio, cuyas puertas abrieron tres horas antes del inicio del concierto. “Es simplemente increíble estar aquí. ¡Me cuesta encontrar las palabras!”, añadió su compatriota Cynthia Flores, de 30 años.

Después de Cardiff, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher ofrecerá cinco conciertos en su ciudad natal, Mánchester, a partir del 11 de julio. Después tocarán en el estadio de Wembley, en Londres, y en el de Murrayfield, en Edimburgo, en Escocia, antes de la parte internacional de su gira, que terminará en noviembre en Sao Paulo.

“Lo único que importa es lo que siente la gente”, declaró Liam Gallagher, de 52 años, en las redes sociales la semana pasada, a pocos días del final de una larga espera para los fans.

Desde la separación del grupo en 2009, tras una enésima pelea entre los hermanos Gallagher, en un festival en las afueras de París, muchos ya no esperaban volver a verlos juntos sobre el escenario.

A pocas horas del inicio, el centro de Cardiff ya era eco de la emoción de los fans, que coreaban los éxitos del grupo en las terrazas de pubs abarrotados, vestidos con sus camisetas de Oasis.

Mark Cassidy, un estadounidense de 31 años, vino “solo por esto” desde Nueva York con un amigo para no perderse el regreso de sus ídolos. Charlotte Abisset, una francesa de 37 años, es fan “desde hace 25” pero nunca ha visto al grupo en concierto. “Estoy muy emocionada, todavía no me creo que voy a vivir este momento histórico. Estoy a punto de vivir uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo.