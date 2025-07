La OCMA presentará a María Fernanda Zapata y el grupo vocal aDorIOS en el Teatro Municipal

La velada contará con la participación destacada de la pianista venezolana María Fernanda Zapata, reconocida por su trayectoria artística y académica a nivel internacional.

El maestro José Miguel Echeverría dirigirá la orquesta y, además, actuará como solista de violín. Junto a él, Zapata será coprotagonista de la obra central del programa: el Concierto para piano, violín y cuerdas en Re menor MWV O4 de Félix Mendelssohn, interpretado en sus tres movimientos (Allegro, Adagio y Allegro molto).

La segunda parte del concierto estará marcada por la presencia del grupo vocal aDorIOS, conformado por Ewald Driedger, Rudolf Hildebrandt, Adolf Heinrichs, Freddy Driedger, Florian Thiessen, Ewald Dyck y Henry Friesen.

Este ensamble interpretará tres himnos cristianos en arreglos de estilo góspel: Cristo me dijo, Amor que no me dejarás y Echoes from the Burning Bush. También se sumará la célebre aria Nessun dorma de la ópera Turandot de Puccini, con la voz del tenor Freddy Driedger.

Como cierre, aDorIOS y la OCMA unirán fuerzas para presentar Él no me fallará de Robert Ray, junto con las obras paraguayas Regalo de amor y Mi Paraguay, aportando así una nota emotiva y nacional al final del concierto.

Esta propuesta cultural es organizada por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, y cuenta con el auspicio de la Fundación Itaú y Petrobras.