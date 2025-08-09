Junta Municipal de Asunción analiza declarar visitante ilustre a Green Day

El pleno de la Junta Municipal de Asunción resolvió dar trámite a la minuta presentada por el concejal Pablo Callizo, por medio de la cual solicitó se otorgue la distinción de “Visitantes Ilustres de la Ciudad de Asunción” a los integrantes del grupo musical Green Day, que llegarán al país en el mes de setiembre de este año.

Green Day, conformado por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), es una de las bandas más influyentes del punk rock moderno, con más de tres décadas de trayectoria en la escena musical global.

Este grupo ha sido galardonado con múltiples premios internacionales, entre ellos cinco premios Grammy, y cuenta con álbumes icónicos como Dookie (1994), American Idiot (2004) y 21st Century Breakdown (2009), que han marcado a generaciones enteras y han influido de forma decisiva en la cultura popular, menciona parte del documento presentado.

“Su música no solo ha trascendido por su calidad artística, sino también por su contenido socialmente comprometido, abordando temáticas como la crítica política, la juventud marginada y la búsqueda de identidad, convirtiéndose en un canal de expresión para millones de jóvenes en todo el mundo”, destaca el edil en su minuta.

Green Day ha participado activamente en causas sociales y humanitarias, incluyendo campañas a favor del medioambiente, la salud mental, la educación y los derechos civiles, reafirmando su compromiso con una sociedad más justa y equitativa.

“La visita de Green Day a nuestra ciudad representa un acontecimiento cultural de relevancia internacional, que sitúa a Asunción en el mapa de grandes eventos musicales, y ofrece una oportunidad única para la ciudadanía paraguaya de compartir con artistas de talla mundial”, puntualiza.

La legendaria banda de punk rock Green Day tocará por primera vez en Paraguay este 15 de septiembre en el Jockey Club Paraguayo. El esperado concierto forma parte de la gira internacional del grupo, que celebra más de tres décadas de carrera con un show cargado de energía, clásicos y nuevos lanzamientos. La productora G5Pro promete que será uno de los más grandes del año.