AMP celebra su 87 aniversario con homenajes a Carlos Lara Bareiro y Lorenzo Álvarez

El maestro Carlos Lara Bareiro fue presidente de la AMP en sus inicios, por lo que el salón auditorio de esta institución llevará desde ahora su nombre.

En el acto de esta tarde se descubrirá una placa con su nombre, en reconocimiento a su importancia para el desarrollo de la música sinfónica en el Paraguay y su legado de composiciones de obras eruditas.

También se hará un homenaje al maestro Lorenzo Álvarez, quien también fuera socio de la institución, ya que la fecha coincide con su natalicio.

La Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP), dirigida por su hijo el maestro Luis Álvarez, le rendirá un tributo al artista recordado como el “violín romántico de Asunción”.

En este homenaje interpretarán sus composiciones “Cielo azul” y “Alma y violín”.

La Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) fue fundada el 10 de agosto de 1938 y tuvo como primer presidente al violinista Venancio Rivas.

Carlos Lara Bareiro propició, en la década de 1950, la formación de la Orquesta Sinfónica de la AMP, que más adelante se transformó en la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).

Actualmente, el local de la AMP es sede de la recientemente creada ONAMP.