Anuncian a los ganadores del Concurso de Composición #UnaGuaraniaParaAsunción

Este viernes 8 de agosto, a las 15:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, la directora de la Dirección General de Cultura y Turismo (DGCT) de la Municipalidad de Asunción, Marcela Bacigalupo, junto al director del Teatro Municipal, Sergio Cuquejo, anunciaron oficialmente a los ganadores del Concurso de Composición #UnaGuaraniaParaAsunción.

En la categoría “Guarania Clásica Tradicional”, el primer puesto fue para Hugo Ferreira con su tema “Mi lugar del mundo”, mientras que el segundo puesto lo conquistó Sixto Corbalán, con “Otoño en Asunción”.

En tanto, en la categoría “Guarania Popular Contemporánea”, el primer puesto fue para “Bella Asunción”, de Rodrigo Rolón, y el segundo para “Mi Asunción”, de Marcelo Gabriel Díaz.

Los premios

Como parte del premio, las obras recibirán arreglos musicales orquestales y serán grabadas en audio y video con participación de músicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA) y la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Las sesiones de grabación se llevarán a cabo en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Asimismo, las piezas serán interpretadas durante la Serenata a Asunción en homenaje a la fundación de la ciudad este viernes 15 de agosto en un festival artístico, y en diversos eventos oficiales organizados por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la OSN durante lo que resta del año.

Sobre el concurso

El certamen fue impulsado en el marco del centenario de la creación de la Guarania y del “Año Nacional de la Guarania”, declarado mediante Decreto Presidencial N.º 3377.

Su objetivo principal fue rendir homenaje a este género musical profundamente arraigado en la identidad paraguaya, al tiempo de incentivar la creación artística contemporánea y proyectar nuevos talentos en el ámbito musical nacional.

El concurso estuvo abierto a todos los paraguayos mayores de 18 años, residentes en el país o en el extranjero.