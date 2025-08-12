Mica Paiva, un talento joven que busca apoyo para grabar su primera composición

Acompañada por su padre Amado Paiva, la joven cantante se presenta en escena ejecutando la guitarra y deleitando al público con su voz.

Ahora también, según comentó, está incursionando en la composición con una polca llamada “A mi pueblito Ñumi”, inspirada en sus vivencias en dicha localidad guaireña de donde su padre es oriundo.

“Yo canto todo tipo de estilo, polca, cachaca, no tengo problema”, resaltó la joven artista.

Mica comenzó a aprender música a los 9 años. Su padre le mostró sus primeros acordes en la guitarra, una práctica que siguió luego de forma autodidacta a través de vídeos y tutoriales en internet.

Afirmó que admira a la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla y actualmente cursa el 9° grado, gracias a una beca, en un colegio privado de San Lorenzo.

“Es muy lindo que el público te apoya y sabe disfrutar”, afirmó con respecto a su experiencia en las diferentes presentaciones que realiza en la cual pone su voz a diferentes polcas, guaranias, chamamé y también a temas de cumbia.

La joven artista, que reside en la ciudad de Capiatá, busca grabar de manera profesional su primera composición y para ello solicita ayuda.

Se la puede encontrar en TikTok como @_micapaiva_ y su teléfono para contratos es el (0981) 309-065.