Música

Exitosa gira por España del grupo musical Banda Show 25

El prestigioso grupo musical Banda Show 25, de la localidad de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro, fue protagonista de una exitosa gira por diferentes ciudades de España, donde por tercera vez tuvo la oportunidad de hacer vibrar en cada escenario al público, en especial a los compatriotas radicados en esa parte del continente europeo.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 13:28
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311
Sergio Escobar

El recorrido del conjunto musical, cuyo repertorio están identificado principalmente con la música paraguaya y la cachaca, comenzó el 17 de julio y se prolongó hasta el 5 de agosto. La gira abarcó las ciudades de Madrid, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, Archena, Fuente Álamo (Murcia), Sevilla, Asturias y Barcelona.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311

Según uno de los integrantes de la Banda Show 25, Robert Vera, todas las presentaciones estuvieron colmadas de público, sobrepasando las expectativas de los integrantes del grupo. En un¿na de las actuaciones en Palma de Mallorca se tuvo que cerrar una calle para convertirla en escenario debido a la multitudinaria presencia del público, comentó.

Lea más: Reconocido grupo musical está de gira por España

Vera dijo que fue un encuentro de identidad con todos los compatriotas que viven en esa parte de Europa, muchos de los cuales, por motivos de trabajo, se vieron obligados a dejar Paraguay en busca de mejores oportunidades, pero que de ninguna manera olvidaron su identidad guaraní o nuestra música popular, la polca paraguaya.

Reconocimiento a los compatriotas

“Esta es la tercera oportunidad que nos tocó visitar a los hermanos paraguayos en España para compartir con ellos nuestra música y pasar momentos de alegría en las presentaciones realizadas. Como uno de los directores del grupo, quiero enviar nuestros sinceros agradecimientos a toda la colectividad paraguaya que nos acompañó en todo momento para que la gira realizada tenga un rotundo éxito en todos los sentidos”, subrayó Robert Vera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado