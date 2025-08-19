“Otra vez” es el segundo capítulo del oscuro universo musical de MK92

Con este lanzamiento, Michael Kovich Jr. reafirma su faceta musical, construyendo un universo donde la narrativa visual y las melodías sombrías conviven en un mismo lenguaje.

Lea más: Florence And The Machine publicará su nuevo álbum, “Everybody Scream”, el día de Halloween

Después de la melancolía introspectiva de “Náufrago”, MK92 apuesta en esta ocasión por una sonoridad más cruda y directa. Enmarcada dentro del trap emocional, “Otra vez” se levanta sobre una base minimalista y oscura para convertirse en una confesión íntima: el relato de quien se sabe atrapado en la repetición inevitable de sus propios errores.

“Es ese momento en el que sabés que estás cayendo en lo mismo de siempre... pero igual lo hacés”, resume el artista. La canción transmite la frustración de verse prisionero de una dinámica tóxica, donde el castigo no proviene de afuera, sino del propio interior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El videoclip oficial, dirigido por el propio MK92, refuerza el carácter perturbador del tema con imágenes cargadas de simbolismo. Rodado en un espacio que transmite abandono y descomposición, el artista se mueve en un recorrido obsesivo, persiguiendo a una figura femenina vestida de rojo que contrasta con el entorno gris y apagado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese personaje inalcanzable se convierte en metáfora de la culpa, el deseo o la pérdida, mientras una cámara lenta y flotante construye una atmósfera de encierro emocional.

Con “Otra vez”, MK92 continúa expandiendo la narrativa conceptual de “Luna de Sangre”, un EP en castellano que profundiza en los pliegues más oscuros del alma.

Detrás del seudónimo se encuentra Michael Kovich Jr., director de cine y escritor formado en FAMU y American University. Su trayectoria incluye cortometrajes galardonados en Cannes Court Métrage y el EuroFilm Festival, así como largometrajes y proyectos audiovisuales como “El Supremo Manuscrito”, “El Regreso de las Sombras” y “El Apartamento”.

Actualmente, además de promocionar su primer trabajo musical, el artista prepara el estreno de dos nuevas películas en etapa de postproducción: “La Sombra” y “Noche Buena”.