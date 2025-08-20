Ricardo Montaner y su hijo Héctor unen sus voces para “Lo que te dé la gana”

Ricardo Montaner y su hijo Héctor compartieron el escenario en varias ocasiones, pero “Lo que te dé la gana” es la primera grabación que realizan juntos. El sencillo fue estrenado con un videoclip del que forman parte Camilo, Evaluna, Marlene Montaner y las hijas de Héctor junto a su esposa argentina Paola Gaudelli: Antonella y Salomé.

“Ya había cantado con todos mis hijos músicos, menos con Héctor. Él ha decido regresar y eso nos tiene a todos contentos y entusiasmados”, expresó Ricardo Montaner, con respecto a esta colaboración.

Agregó que esta canción era originalmente para Héctor, la tenía hace un año y le pidió que interviniera en la letra. “Cuando la escuché terminada dije: ‘yo quiero subirme ahí…’ Es ese tipo de tema que huele a hit desde que suenan los primeros acordes”, detalló.

El tema fue creado conjuntamente por Kike Santander, Jorge Luis Chacín y Jean Paul Villasana. Con Chacín, Ricardo Montaner compuso dos de sus temas más emblemáticos “Bésame” y “La mujer de mi vida”.

“Trabajar con Kike nuevamente ha sido un sueño hecho realidad. Esta canción representa mucho más que una colaboración: es una celebración del talento, la familia y el reencuentro”, señaló Héctor.

En cuanto al videoclip, Ricardo Montaner destacó que fue dirigido por Marlene y Evaluna junto a Sebastián Andrade. “Lo hicimos en plan familiar, en un parque de atracciones que abrieron sólo para nosotros, eso fue un rato súper divertido más que un trabajo”, comentó.

“Tanto Eva como Marlene no sabían si dirigir o reírse. Estábamos unos cuantos de la familia y logramos, sin duda, transmitir lo que somos y hacemos cuando estamos juntos. Este video nos retrata perfecto. Creemos que la gente se va a divertir mucho”, añadió.