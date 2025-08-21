El Espacio Cultural Staudt recibe hoy el primer concierto del ciclo “Música en los Palacios”

La primera cita del ciclo contará con la dirección del prestigioso maestro Darío Alejandro Ntaca, figura reconocida en escenarios internacionales, quien conducirá a la orquesta en un programa íntegramente dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart.

Lea más: Devuelven documentos históricos robados al Archivo Nacional

A este despliegue musical se sumará la participación especial del violinista Juan Ignacio López, que interpretará una de las piezas más virtuosas del repertorio mozartiano.

El programa de la noche se compone de tres obras emblemáticas del compositor austríaco: la Obertura de “Las Bodas de Fígaro”, KV 492, cargada de vivacidad y dramatismo; el Concierto para violín y orquesta en La mayor, KV 219, conocido como “Concierto Turco”, en el que López será solista; y la majestuosa Sinfonía N.º 36 en Do mayor, KV 425, “Linz”, escrita por Mozart en apenas cuatro días y considerada una de sus creaciones más brillantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ciclo “Música en los Palacios de Asunción” tiene como misión revalorizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital paraguaya, llevando la música académica a espacios históricos y emblemáticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este modo, la iniciativa no solo busca acercar la obra de grandes compositores al público, sino también generar un diálogo entre el arte sonoro y los edificios que forman parte de la memoria urbana de la ciudad.

Con esta apertura, la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional reafirma su compromiso de acercar la música sinfónica a la ciudadanía, en un entorno accesible y enriquecedor, combinando excelencia artística y difusión cultural.