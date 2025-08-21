Tres guitarristas se unen para celebrar a Mangoré y la creación paraguaya actual

Bajo el título “Barrios y la guitarra paraguaya contemporánea”, la propuesta busca rendir tributo al gran Agustín Pío Barrios “Mangoré” y, al mismo tiempo, dar visibilidad a las nuevas creaciones de guitarristas nacionales que continúan ampliando el repertorio clásico desde Paraguay.

La velada no se limita a la interpretación de obras históricas: es también una apuesta por mostrar que la guitarra paraguaya sigue viva, innovando y dialogando con su tiempo.

El programa plantea un recorrido que enlaza la obra de Mangoré con composiciones de autores paraguayos contemporáneos. Así, se propone un puente entre la tradición y la exploración musical actual, reafirmando la vigencia de la guitarra como un lenguaje propio dentro de la cultura paraguaya.

Para los tres intérpretes, el encuentro es además un ejercicio de reconocimiento: asumir la influencia de Barrios, pero también dar voz a los creadores actuales, que buscan mantener el universo musical paraguayo latente y relevante en la escena internacional.

Datos del concierto

El concierto se realizará el viernes 22 de agosto a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 casi Mariscal Estigarribia). Las entradas tienen un costo de 20.000 Gs y pueden adquirirse previamente a través de las redes sociales de los guitarristas, o en puerta el día del evento.

Los intérpretes

Diego Solís

Licenciado en Música, fue alumno de la renombrada Berta Rojas desde niño y formó parte del Ensamble Pu Rory en 2016. Continuó su formación en el Royal Birmingham Conservatoire (Inglaterra) y en 2021 obtuvo su licenciatura en la UNA, donde desde 2022 se desempeña como Profesor Auxiliar en el Área de Guitarra Clásica. En 2024 lanzó su primer álbum como solista con diez obras del compositor ovetense Martín Ortega.

David Valdez

Concertista y Profesor Superior de Guitarra Clásica, ha participado en festivales de Paraguay, Bolivia, Argentina y México. Su carrera está marcada por la fusión entre la música sudamericana, la tradición clásica y el jazz. En 2022 publicó su primer álbum como solista, Aguas nuevas, con obras propias y arreglos que amplían el repertorio para guitarra solista.

Lázaro Barni

Profesor Superior de Guitarra Clásica por el Conservatorio “Luis Alberto del Paraná”, actualmente es docente del Instituto Municipal de Arte de Asunción y director académico del Instituto Municipal de Artes de Caacupé. Ha impulsado proyectos de difusión como Pulsarte, el ciclo La guitarra a través de la historia y el álbum Legado Mangoré. También produjo el audiovisual Homenaje a Agustín Barrios Mangoré y participó en el proyecto Quirino, que recupera y celebra la obra de Quirino Báez Allende.