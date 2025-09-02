La OSN ofrecerá un concierto “Con sabor a Guarania”

El programa reunirá a los Ensambles de Cámara y Folclórico de la OSN, que rendirán un homenaje especial a la guarania, género musical profundamente arraigado en la identidad paraguaya.

Para la ocasión, se sumarán destacadas voces nacionales como Mirta Noemí Talavera, Adrián Morínigo, Olga Capullo, Gustavo Torres, Francis Leonor, Francesco, Nimia Sosa Lugo, Ysapy Mieres y Rolando Rodas.

La velada promete un recorrido sonoro por guaranias clásicas e inéditas. Entre las obras seleccionadas figuran “Ne Ratypycua”, de José A. Flores y Félix Fernández; “Te vuelvo a encontrar”, de Carlos Sosa; “Con sabor a Guarania”, de Adrián Morínigo Villalba y Santiago Morínigo, así como “Aheja che retami”, de Florentín Giménez, junto a muchas otras piezas que evocan la riqueza melódica del país.

Será una noche para celebrar la identidad cultural y el alma musical del Paraguay, en un espacio donde tradición y actualidad se entrelazan a través de la guarania.