El Festival Jazz Sudaca celebrará su quinta edición con tres noches de música gratuita en Asunción

Organizado por BACO Producciones, a cargo de Lara Barreto y Juanjo Corbalán, el Festival Jazz Sudaca se ha convertido en un referente para los amantes del género, apostando a la autogestión y a la creación de un circuito que da voz a músicos nacionales e internacionales.

Desde su primera edición en 2021, el festival nació con el objetivo de promover revisiones modernas de músicas y ritmos autóctonos del continente, ofreciendo un espacio de encuentro en el que tradición y experimentación conviven a través de la improvisación y la colaboración artística.

La programación de este año se desplegará en tres noches. El jueves 11 de septiembre, a las 21:00, el escenario de Jazz Cube recibirá a Doctor Ayala y al Ensamble Palito Miranda, inaugurando la edición con un concierto íntimo.

El viernes 12, desde las 20:00, la cita será en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil, con la presentación del grupo nacional Tríoité y la esperada actuación de Octeta, agrupación femenina proveniente de São Paulo que llega gracias al apoyo de Ibermúsicas.

La clausura se vivirá el sábado 13 a partir de las 18:00 en el Centro Cultural Juan de Salazar, con un maratón musical que reunirá al Dúo Che Valle, José Villamayor Sexteto, Quarteto Índigo (Brasil), Viento Sur y Toti Morel y Los Buenos Muchachos.

Uno de los momentos más destacados de esta edición será la presentación de Octeta, colectivo musical que surgió en 2019 en São Paulo y que se distingue por su forma de trabajo colaborativa, sin jerarquías, en la que cada integrante tiene la libertad de componer, arreglar e interpretar.

Su repertorio se inspira en la visión universal del sonido de Hermeto Pascoal, ofreciendo un viaje sonoro lleno de diversidad tímbrica y espacio para la improvisación. La agrupación está integrada por Vanille Goovaerts, Mônica Moraes, Miriam Momesso, Marina Bastos, Larissa Galvão, Viviane Pinheiro, Marina Marchi y Caroline Calê, quienes se presentan como una de las propuestas más innovadoras del festival.

Así, el Festival Jazz Sudaca no solo ofrece un escenario a reconocidos músicos, sino que también se propone como un impulso cultural que reivindica la riqueza del lenguaje musical sudamericano.

En palabras de sus organizadores, el festival busca generar un ambiente fértil para la creación, fortalecer el circuito local y, al mismo tiempo, tender puentes con artistas de otras latitudes del continente.

Con el apoyo de instituciones como Ibermúsicas, la Embajada de Brasil en Paraguay, Fundación Itaú, Petrobras, la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, Eurofarma y el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la iniciativa se sostiene como un proyecto cultural sólido y con visión de futuro.