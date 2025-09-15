Green Day pisa suelo paraguayo para el cierre de la gira sudamericana en el Jockey Club

Los seguidores del punk rock internacional vivirán un momento histórico en Paraguay: Green Day, una de las bandas más influyentes de la música contemporánea, se presentará por primera vez en el país este lunes 15 de septiembre en el Jockey Club de Asunción.

Lea más: Cuando la música es espejo, comunidad y salvación: el camino de Juan López

La actuación forma parte de la gira mundial “Saviors” y será el cierre de la etapa sudamericana que incluyó presentaciones en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El trío conformado por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería) llegó a Paraguay el sábado por la tarde tras su concierto en Curitiba, despertando la emoción de los fans locales que llevaban décadas esperando este debut.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, cinco premios Grammy y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Green Day se consolidó como referente cultural desde los años noventa, cuando con “Dookie” (1994) revivieron el interés por el punk rock y conquistaron a millones de oyentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gira “Saviors” combina un repaso por los grandes clásicos de su repertorio, como “Basket Case”, “American Idiot”, “Boulevard of Broken Dreams” o “Wake Me Up When September Ends”, con temas de su último álbum de estudio, "Saviors".

Los conciertos de esta etapa sudamericana han sorprendido al público por incluir canciones poco habituales en sus giras, lo que garantiza una experiencia única. La producción escénica, marcada por juegos de luces, visuales y la energía característica del grupo, refuerza el impacto de un show pensado para varias generaciones de seguidores.

El evento en Asunción abrirá sus puertas a las 16:00. A las 18:45 se presentará Garage 21, banda paraguaya con más de dos décadas de historia en la escena local. A las 20:00 será el turno de los británicos Bad Nerves, considerados por la crítica especializada como “la mejor banda de punk del Reino Unido” gracias a su potencia en directo. Finalmente, a las 21:30 Green Day subirá al escenario para concretar una noche histórica.

Las entradas siguen disponibles en los puntos de venta de Ticketea y en la web www.ticketea.com.py, en la fase de venta general con precios desde G. 350.000. Hoy se habilitará boletería en el mismo Jockey Club desde las 10:00, y la organización recomienda adquirir las entradas exclusivamente en los puntos oficiales para asegurar su validez.

El espectáculo está habilitado para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo siempre que estén acompañados por un adulto responsable con entrada (un menor por cada adulto). Asimismo, se sugiere que los menores de 15 años asistan acompañados de un adulto, como medida de seguridad y resguardo.

Con esta visita, Green Day no solo cumple el anhelo de miles de seguidores paraguayos, sino que también marca un antes y un después en la historia de los conciertos internacionales en el país, consolidando a Asunción como parada obligatoria en las grandes giras mundiales.

Para más información sobre accesos, seguridad y actualizaciones, la productora G5Pro invita a seguir sus redes sociales oficiales.