Sonidos del norte argentino y el reggae se unen en la visita de Mi Karma a Paraguay

El power trío, reconocido por su fusión de reggae, pop, rock y ritmos del norte argentino, aterriza en Asunción y otros puntos de Paraguay para compartir con el público una experiencia cargada de energía y adelantos de lo que será su sexto disco. La gira, que lleva el nombre de Ruta 20 Mi Karma, también incluye paradas en el Litoral Argentino, reforzando un corredor cultural que une territorios a través de la música.

La primera cita será este jueves 18 de septiembre en Rockero, en Asunción, a la que seguirá una presentación en el Festival Pizzapalloza el sábado 20 en la misma ciudad. Posteriormente, la banda actuará en Casa Concepción el jueves 25, para luego viajar hasta Paraguarí el viernes 26 en el marco de “La vuelta de Radio Base”. El recorrido cerrará el sábado 27 en Tatane Laguna Bar, en Formosa (Argentina).

Mi Karma está integrado por Mikeas López (voz y teclados), Carlos Aguilera (bajo y voz) y Marcos Goldaraz (voz y batería). A lo largo de su carrera han editado cinco discos: Los Monkys (2009), Desde Salta Capital (2011), Reggae (2015), Nosotros Somos Nosotros (2017) y Seres de Luz (2021), este último producido por Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli de Los Auténticos Decadentes.

Con una propuesta que combina raíces latinoamericanas y matices electrónicos, la agrupación se ha consolidado como un referente de la escena independiente. Sus giras por Europa y América Latina avalan un camino artístico en el que siempre se destaca un mensaje de unidad, amor y conexión espiritual que ahora resonará en escenarios paraguayos.