Canciones icónicas para darle la bienvenida a la primavera

Del rock latino al pop internacional, estas canciones son la banda sonora ideal para darle la bienvenida a la estación del renacer. ¡Bienvenida primavera!

Por Carolina Sales
19 de septiembre de 2025 - 10:25
Imagen de una joven acostada en el pasto con auriculares escuchando música.
La primavera siempre trae consigo energía, optimismo y la sensación de que todo puede empezar de nuevo. La música, por supuesto, acompaña este momento: desde clásicos en español hasta hits internacionales en inglés, estos temas capturan la vibra de la estación y se vuelven imprescindibles en cualquier playlist primaveral.

Lea más: Flores amarillas: un clásico de la primavera que va más allá de “Floricienta”

6 canciones en español para celebrar la llegada de la primavera

1. “Primavera 0” – Soda Stereo

Un clásico del rock en español que captura a la perfección la energía de un nuevo comienzo. Con su atmósfera etérea y letra enigmática, invita a dejar atrás el pasado y abrirse a lo que viene.

2. “La Primavera” – Manu Chao

Una de las canciones más reconocibles de Manu Chao. Su estilo relajado y letra repetitiva la convierten en un himno bohemio para tardes soleadas.

3. “Flores Amarillas” – Floricienta

Símbolo de toda una generación, esta canción volvió a ser tendencia en los últimos años gracias a las redes sociales. Representa el anhelo romántico y la ilusión de recibir flores justo en esta época del año.

4. “Eres” – Café Tacvba

Aunque no menciona la primavera directamente, su letra y su energía transmiten la sensación de enamoramiento que suele asociarse a esta estación. Es una de las canciones más queridas del rock latino.

5. “Un Vestido y un Amor” – Fito Páez

Una joya de la canción de autor en español. Su tono melancólico, pero esperanzador refleja ese estado emocional de inicios de primavera, cuando todo parece posible.

6. “Azul” – Cristian Castro

Con su voz intensa y romántica, este clásico del pop latino refleja la pasión y la emoción de los primeros amores primaverales. Su melodía envolvente la hace perfecta para tardes cálidas y románticas.

6 canciones en inglés para darle la bienvenida a la primavera

1. “Here Comes the Sun” – The Beatles

No hay playlist de primavera sin este clásico de George Harrison. Lanzada en 1969, es un himno de esperanza después del invierno. Su melodía acústica y su letra sencilla hacen que sea imposible no sonreír cuando suena.

2. “Mr. Blue Sky” – Electric Light Orchestra

Este tema de 1977 es pura celebración. Su energía alegre, coros pegadizos y arreglos orquestales la convierten en una de las canciones más optimistas de todos los tiempos.

3. “Walking on Sunshine” – Katrina and the Waves

Con su ritmo irresistible y su mensaje de felicidad total, esta canción de 1985 se volvió un himno de buen humor. Es casi imposible escucharla sin mover el cuerpo o sin sentir que la primavera ya empezó.

4. “April Come She Will” – Simon y Garfunkel

Más introspectiva y delicada, esta joya de 1966 usa la metáfora de los meses para hablar de amor y ciclos de la vida.

5. “Flowers” – Miley Cyrus

Convertida en hit mundial en 2023, esta canción habla de amor propio y de florecer después de una ruptura. Su ritmo bailable y mensaje empoderador la hacen una de las favoritas para celebrar nuevos comienzos en esta época.

6. “Good Day Sunshine” – The Beatles

Sí, otra de los Beatles, pero esta vez con un toque más pop y alegre. Lanzada en 1966, es una invitación directa a salir, disfrutar el día y dejar que el sol haga su magia.

Te dejamos la playlist en Spotify para disfrutes con nosotros:

