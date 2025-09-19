Una velada de música brasileña con el Ensamble Fusión de la OSN

La Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN) continúa acercando propuestas innovadoras y de gran calidad artística a través de su Ciclo del Ensamble Fusión.
En esta ocasión, el escenario del Teatro “Tom Jobim”, ubicado en la Embajada del Brasil en Asunción (Eligio Ayala esquina Perú), se llenará de bossa nova, samba y otros sonidos latinoamericanos en una velada musical que promete emocionar y encantar al público.
El programa incluirá obras de reconocidos compositores como Nosso Samba de Oscar Aldama, Carola de Jorge “Lobito” Martínez, El Bosque de Pier Pappalardo, Alma y Violín de Lorenzo Álvarez, Playa Melosa de Kuky Rey, Saudade de Mario Palmeiro y Bossa for E de Remigio Pereira.
Cada pieza se encargará de transportar a los asistentes por un recorrido sonoro donde la calidez brasileña se fusionará con la sensibilidad paraguaya y latinoamericana. La entrada será libre y gratuita.