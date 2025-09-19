Una velada de música brasileña con el Ensamble Fusión de la OSN

El Ciclo del Ensamble Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay presentará una noche dedicada a los ritmos brasileños. El evento se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre, a las 20:00, en el Teatro “Tom Jobim” de la Embajada del Brasil, con acceso libre y gratuito.