ReciclArte: completá el test y ganate entradas para el festival

ReciclArte 2025 vuelve con todo bajo el lema “La naturaleza de la música”, apostando no solo por la mejor música, sino también por el compromiso ambiental. Se realizará los días 27 y 28 de septiembre en el emblemático Anfiteatro José Asunción Flores, en San Bernardino.

La edición de este año apuesta por una experiencia integral: música internacional y local, gastronomía, arte visual, gestión de residuos, estaciones de reciclaje, reducción de plásticos y materiales reciclables. La producción promete que sea una celebración con conciencia.

El cartel está cargado de nombres destacados. Encabezan Babasónicos (Argentina) y Cuarteto de Nos (Uruguay), acompañados por Ratones Paranoicos, La Beriso, Las Pastillas del Abuelo, además de artistas emergentes y bandas nacionales que completan un line-up diverso.

Line Up del ReiclArte 2025

Sábado 27 de Septiembre

Babasónicos

Ratones Paranoicos

El Kuelgue

Los Cafres

Salamandra (nacional)

La de Roberto (nacional)

Lanuestra

Funkchula

Lucero Sarambí

El Pórtico

Juan Cancio Barreto (participación especial)

Domingo 28 de Septiembre

El Cuarteto de Nos

La Beriso

Flou (rock nacional)

Las Pastillas del Abuelo

Monsieur Periné

Kita Peña

Cruzando el Charco

Bohemia Urbana

Sari Carri

Ciudad Mansa

Deficiente

Grupo Generación (folclore, guarania) como cierre especial

Ganate entradas para el festival

ABC Color te invita a participar del sorteo de entradas para el Reciclarte 2025. Para sumarte, solo tenés que completar el test y dejar tus datos. Tenés tiempo hasta el jueves 25 de septiembre a las 16:00. A las 18:00 se anunciarán los ganadores y recibirán un mensaje con las indicaciones para retirar sus entradas.

