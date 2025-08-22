Festival ReciclArte anuncia su cartel por día

La gran noticia es que ya se dio a conocer el cartel por día, y las entradas individuales se encuentran disponibles a través de Ticketea.

El sábado 27 de septiembre el público podrá disfrutar de la potencia de Babasonicos y Ratones Paranoicos, junto a propuestas imperdibles como El Kuelgue, Los Cafres, Salamandra y figuras destacadas de la escena local como La de Roberto, Lanuestra, Funkchula, Lucero Sarambí, El Pórtico, además de la participación especial de Juan Cancio Barreto, ícono de la música paraguaya.

El domingo 28, el festival subirá aún más la intensidad con El Cuarteto de Nos, el rock nacional de Flou y la fuerza de La Beriso. También dirán presente bandas muy queridas como Las Pastillas del Abuelo, Monsieur Periné y Kita Peña, además de proyectos emergentes y consolidados como Cruzando el Charco, Bohemia Urbana, Sari Carri, Ciudad Mansa y Deficiente. Como cierre especial, la guarania sonará en el anfiteatro de la mano del Grupo Generación.

Las entradas siguen disponibles en venta general a través de todos los puntos de Ticketea y en www.ticketea.com.py. Los abonos para dos días se encuentran aún en la etapa de Preventa 3, con precios de 375.000 guaraníes para Plateas, 500.000 guaraníes para Generales y 675.000 guaraníes para Césped, mientras que el sector Lounge ya se encuentra agotado.

También están habilitadas las entradas por día: 250.000 guaraníes para Plateas, 350.000 guaraníes para Generales, 450.000 guaraníes para Césped y 750.000 guaraníes para Lounge. Además, los clientes de tarjetas de crédito Ueno podrán acceder a beneficios especiales durante esta etapa de venta.

ReciclArte es un festival inclusivo y familiar, dirigido a todas las edades. Los menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo, siempre que estén acompañados de su adulto responsable con entrada.

Organizado por G5PRO y Cervepar, el festival reafirma su compromiso con la sostenibilidad: desde la gestión de residuos hasta el uso de materiales reciclables y la reducción de plásticos.