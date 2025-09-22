Luigi Manzoni lanza su noveno álbum de estudio “Declarado Culpable”

El nuevo disco llega tras “Canciones Inestables” (2024) y se compone de siete temas escritos, producidos y grabados íntegramente por Manzoni. En esta obra, el artista explora un enfoque introspectivo con letras que abordan temas como exposición, rupturas, identidad, ansiedad y autoaceptación. Cada canción funciona como un capítulo de un relato emocional unificado.

El repertorio incluye los títulos Elegante de Sangrar, No Era Real, Arráncamelo (No era el plan), Silencio en Llamas, Desborde (Tanto Equipaje), Frases de Bolsillo y Eco.

El sencillo Arráncamelo cuenta además con un videoclip dirigido por Mario Amarilla (Barraco Films), rodado en blanco y negro dentro de un galpón vacío, donde distintos símbolos como un auto, una mujer envuelta en un lienzo y una flor en llamas acompañan visualmente el concepto del tema.

Con nueve discos editados desde 2013, Luigi Manzoni continúa ampliando su trayectoria en la música independiente. Declarado Culpable se presenta como un proyecto integral que articula música e imagen en torno a una misma narrativa.