Un archivo fotográfico revive la memoria del Parque Caballero rumbo a su centenario

El Parque Caballero, considerado uno de los pulmones naturales históricos de Asunción, se prepara para celebrar su centenario en 2026.

En ese contexto, la Asociación Amigos del Parque Caballero, junto con la asociación fotográfica El Ojo Salvaje, presentaron un archivo fotográfico de carácter colaborativo que reúne más de cien imágenes donadas por coleccionistas y vecinos del barrio.

El archivo, que ya está disponible en línea, puede ser consultado a través de un código QR compartido en la biografía de Instagram de la cuenta @amigosparquecaballero.

Allí, el público puede explorar retratos de distintas épocas del parque y contribuir al acervo enviando imágenes personales o familiares a la dirección de correo parquecaballerofotografías@gmail.com, acompañadas de datos como fecha, autor y una breve descripción.

“Este archivo es una base inicial que busca crecer con las colaboraciones ciudadanas”, señalaron desde la organización, destacando que las fotografías disponibles no pueden ser utilizadas con fines comerciales sin autorización de sus fuentes.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Municipal de Investigación de las Artes y la Cultura de la Municipalidad de Asunción. Entre los aportes iniciales figuran colecciones de referentes como Milda Rivarola, Javier Yubi, Jorge Rubiani, Juan Migliore y Karina Palleros, además de materiales cedidos por el padre José Ma. Blanch y el diario ABC Color.

Este proyecto no solo celebra el pasado del parque, sino que también busca fortalecer la memoria colectiva de la ciudad, alentando a la ciudadanía a sumarse con sus propios recuerdos visuales.

Para más información o consultas, se puede contactar con Rosa María Ortiz (0981 511 555), de la Asociación Amigos del Parque Caballero.