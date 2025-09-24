Reprograman el concierto de Anuel AA en Asunción: esta será la nueva fecha

Los fans del artista puertorriqueño de trap y reggaetón Anuel AA tendrán que esperar un poco más para disfrutar de su presentación en Asunción. La productora Garzia Group anunció que el show fue reprogramado para el próximo 16 de octubre.

Lea más: Fox da luz verde al regreso de la serie de televisión “Baywatch” para 2026

A través de un comunicado, señalaron que esto se debe a una “reestructuración de fechas” y que el concierto seguirá teniendo como escenario al Jockey Club Paraguayo.

“Las entradas adquiridas mantienen total validez para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio”, indicó la productora. También remarcó que “la fecha de Buenos Aires no sufre ningún cambio y se realizará tal como estaba prevista”.

“Agradecemos la comprensión y el apoyo del público paraguayo. El 16 de octubre viviremos juntos una noche inolvidable con el regreso del dios del trap”, añade el texto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras su paso por Paraguay, Anuel AA estará llegando a Perú el 17 de octubre, a Chile el 18 de octubre y a Colombia el 24 de ese mismo mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas siguen a la venta en todoticketparaguay.com y en linke-arte.com, así como en los locales de Hipermercados El Pueblo de Lambaré y Acceso Sur, además de Maxicambios.

En caso de no poder asistir a la nueva fecha, se puede solicitar el reembolso del importe de las entradas al correo electrónico sac@linke-arte.com, según detallaron desde la producción del concierto.