Diego Sánchez Haase plasma su experiencia en el libro “Designios de la batuta”

La presentación del libro de Diego Sánchez Haase, publicado bajo el sello de la editorial Rosalba, estará a cargo del maestro Luis Szarán, con comentarios del Prof. Dr. Edward Green, profesor emérito de la Manhattan School of Music de Nueva York (Estados Unidos), el maestro Mario Benzecry, de Buenos Aires (Argentina) y el maestro Girolamo Deracco, de Lucca (Italia).

“Es un ensayo extenso sobre lo que es mi visión de lo que es la figura del director orquestal y desde una perspectiva latinoamericana, de las realidades de nuestras orquestas”, explicó Sánchez Haase.

Añadió que la figura del director de orquesta “es una figura compleja, que tiene muchísimas aristas”.

El director de orquesta y compositor, que actualmente está al frente de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y preside la Sociedad Bach del Paraguay, señaló que este año está cumpliendo 35 de su primer concierto.

“Hablo un poco de lo que para mí es dirigir y, a partir de eso, de la formación del director, qué es lo que se aprende y lo que no se aprende”, agregó.

En el libro también aborda temas como la dirección de música sinfónica, óperas, ballet, música antigua. Además el trabajo del director compositor, del director musicólogo, la dirección artística, el director titular y el director invitado.

“Las grabaciones, el concierto en vivo, la programación creativa, el acercamiento al público”, señaló igualmente Sánchez Haase acerca de las veinte variaciones que presenta en este libro.

Comentó además que el ensayo tiene 244 páginas y el arte de tapa fue realizado por Lourdes Franco Galli. Además de la presentación que se hará hoy en Asunción, el material será presentado en Buenos Aires, en el mes de diciembre.

El acto contará con un momento artístico a cargo de la OSIC. Cada ejemplar se podrá adquirir a un costo de G. 120.000 a través del WhatsApp (0997) 709-880.