ReciclArte cierra su edición 2025 con rock, fusiones y talento nacional

Cuarteto de Nos encabeza la programación con su inconfundible estilo, vigente desde hace más de cuatro décadas y siempre innovador en el panorama del rock latinoamericano y representando a Uruguay.

Desde Paraguay, Flou dirá presente como la banda nacional más representativa del rock actual, al ser elegidos para poner broche de oro al festival, mientras que La Beriso traerá el esperado pulso del rock barrial argentino.

La propuesta se completa con Las Pastillas del Abuelo y su fusión de rock con elementos del folclore, y con Monsieur Periné, agrupación colombiana liderada por Catalina García y Santiago Prieto, que despliega un sonido fresco donde confluyen jazz, swing, pop y ritmos latinoamericanos como la salsa, la cumbia y el bolero.

El público también podrá disfrutar del rock nacional con Kita Pena, una de las bandas más sólidas de la escena paraguaya, así como de la energía de Cruzando el Charco, reconocidos por incorporar al rock influencias de candombe, pop y funk.

Completan la grilla Bohemia Urbana, El Pórtico, Sari Carri, Ciudad Mansa y Deficiente, junto con la participación especial del Grupo Generación, referente en la interpretación de música folclórica paraguaya, en particular la guarania.

Para esta segunda jornada, las entradas individuales siguen disponibles en los puntos de Ticketea y en la web www.ticketea.com.py, con precios de G. 250.000 en Plateas, G. 350.000 en Generales, G. 450.000 en Césped y G. 750.000 en Lounge. El canje de pulseras se realiza exclusivamente en Monkey Jack, dentro del predio del anfiteatro en San Bernardino, en horario de 9:00 a 20:00.

Con esta programación, ReciclArte 2025 promete cerrar un fin de semana cargado de música y diversidad, consolidándose como un festival que combina tradición, innovación y un fuerte espíritu cultural.