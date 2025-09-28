ReciclArte: Salamandra, Ratones Paranoicos y Babasónicos cerraron la primera jornada bajo la lluvia

La banda paraguaya Salamandra, formada en Ypacaraí en 2000 y con más de dos décadas de trayectoria, volvió a demostrar su enorme popularidad en el país.

Con un anfiteatro casi repleto, la agrupación desató una lluvia de éxitos como “El lugar”, “El avión” y “La mentira”. El público respondió con coros ensordecedores, mientras la lluvia caía con fuerza y parecía alimentar aún más el entusiasmo.

La energía alcanzó su punto álgido con “Lo que me gusta de ti” y el potente “El dedo acusador”, un tema de tinte rockero con influencias de la polca paraguaya. El cierre con “Solito” fue un momento de comunión total entre banda y espectadores, con todo el anfiteatro cantando a viva voz.

El turno del rock argentino llegó con los Ratones Paranoicos, banda emblemática de los años ochenta y noventa, referente del blues rock en castellano.

A pesar de la lluvia intermitente y de que parte del público comenzaba a retirarse, los más fieles permanecieron firmes frente al escenario. No faltaron clásicos como “Rock del gato”, “Sigue girando” y “Vicio”, himnos que marcaron a generaciones enteras y que volvieron a sonar con toda su fuerza, confirmando la vigencia del grupo.

El broche final fue responsabilidad de Babasónicos, una de las bandas más influyentes de la escena alternativa argentina desde los noventa. Con la elegancia y prolijidad sonora que los caracteriza, el grupo liderado por Adrián Dárgelos desplegó un repertorio en el que brillaron temas como “Bye Bye”, “Los calientes” y “Y qué”.

Bajo una lluvia suave, Dárgelos agradeció al cielo por la tregua y al público por su entrega, creando una atmósfera íntima en medio de la multitud.

Con este cierre, el festival ReciclArte reafirmó su capacidad de convocar a artistas de distintos estilos y trayectorias, y de convertir cada edición en una experiencia que queda grabada en las mentes de los miles que se congregan a disfrutar de la música.