Concierto indígena brasileño y Festival del Arpa marcan la agenda musical del viernes

La Orquesta Indígena de Mato Grosso do Sul ofrecerá su concierto “Arapy Aguassu” a las 20:00 en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala c/ Brasil), con acceso libre y gratuito.

Creada en 2016 en la Aldea Urbana Darcy Ribeiro, esta agrupación reúne a niños y adolescentes de las etnias Terena y Guaraní, bajo la dirección del maestro Eduardo Martinelli. Su propuesta fusiona la tradición indígena con la música de concierto, transmitiendo valores de inclusión, preservación cultural y conciencia ambiental.

El repertorio, especialmente preparado para su gira internacional, es un viaje sonoro que va de Villa-Lobos y Baden Powell a Luiz Gonzaga y Gilberto Gil, entrelazado con cantos tradicionales indígenas y melodías medievales ibéricas.

Entre las piezas figuran el “Canto do Pajé” de Villa-Lobos, canciones de Martín Codax y melodías de la tradición Terena. Como broche especial, el arpista paraguayo Papi Galán participará en el escenario, sumando un diálogo musical que refuerza los lazos entre Paraguay y Brasil.

Paralelamente, la segunda jornada del Festival Mundial del Arpa se desarrollará desde las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con la presencia de destacados intérpretes internacionales y locales.

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Diego Sánchez Haase, presentará una obra original escrita por él mismo para arpa y orquesta, en la que asumirá el doble rol de director y solista.

El escenario también recibirá a Isabelle Moretti, una de las arpistas francesas más prestigiosas de la actualidad, condecorada como Dama de la Orden Nacional del Mérito en su país. Su repertorio se centrará en la música impresionista y en piezas creadas especialmente para el arpa, con un sello de refinamiento y virtuosismo.

El cierre de la noche estará a cargo de Martín Portillo, referente del arpa paraguaya contemporánea, que brindará un concierto vibrante, marcado por la entrega y la expresividad. Su participación asegura un final a la altura de una jornada que conjuga tradición, modernidad y diversidad de estilos en torno al instrumento nacional.