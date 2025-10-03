Cosquín Rock Paraguay: ya están a la venta las entradas para nueva edición

El festival Cosquín Rock Paraguay tendrá una nueva edición en el 2026 y ya están a la venta las entradas para aquellos que ya quieran asegurar su lugar en el Anfiteatro “José Asunción Flores”.
Cosquín Rock nació hace 25 años en la provincia argentina de Córdoba y se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del rock latinoamericano. Además de Paraguay se ha expandido a México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos, España e incluso Brasil.
Tras el éxito de las ediciones anteriores, el festival celebrará su cuarta edición en nuestro país y lo hará por primera vez en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino. Para esta vez promete una grilla de artistas diversa, con propuestas musicales latinoamericanas y nacionales.
Las entradas ya se pueden adquirir en su fase de “Púa tarará” a través de Ticketea. Los precios y sectores son:
- Plateas: Gs. 180.000
- Generales: G. 270.000
- Césped: G. 382.500
- Lounge: G. 607.000
Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona y, una vez agotado el cupo de de las entradas “Púa tarará” se pasará a la fase de “Preventa 1″. El festival será apto para toda la familia y los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.