Korn volverá a Paraguay: conocé la fecha, lugar y entradas para el show

Pocas agrupaciones han definido una era del metal como Korn, pioneros del nu metal en los años 90. Su mezcla de guitarras pesadas, grooves sombríos y letras cargadas de vulnerabilidad los llevó a revolucionar el sonido alternativo mundial. Hoy, más de tres décadas después, su energía sigue intacta.

Lea más: Airbag reafirma su poder escénico y su vínculo con el público paraguayo

El concierto de Korn en Paraguay marcará el regreso del grupo al país tras trece años. El evento, producido por G5PRO y 30e, promete una experiencia única para los fans locales. Las bandas Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (EE. UU.) abrirán la noche con potentes presentaciones.

La gira latinoamericana incluirá paradas en Bogotá (2 de mayo), Lima (5 de mayo), Santiago de Chile (8 de mayo), Buenos Aires (10 de mayo), Asunción (13 de mayo), São Paulo (16 de mayo) y Ciudad de México (19 de mayo).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la cima de su carrera, Korn continúa encabezando los festivales más importantes del mundo y llenando estadios en cada continente. Su reciente actuación en el Download Festival de Donington (Inglaterra) fue calificada por Louder como “un momento histórico para el metal alternativo”. En el Lollapalooza Chicago, la crítica los describió como “una prueba irrefutable de la longevidad y el talento de la banda”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, la formación está integrada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería). Con más de 30 años de trayectoria, 42 millones de discos vendidos y dos premios Grammy, KoЯn sigue inspirando a nuevas generaciones con clásicos como “Blind” y “Freak on a Leash”.

El grupo anunció su gira con una frase que encendió las redes: “Are you ready?”. Y los fans paraguayos sin duda lo están: el 13 de mayo de 2026 será una noche histórica para el rock y el metal.

Entradas para Korn en Paraguay

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketea (puntos físicos y www.ticketea.com.py).

Preventa exclusiva por medio de un banco de plaza: del miércoles 15 de octubre a las 13:00 al jueves 16 de octubre al mediodía , o hasta agotar stock. Precios desde G. 315.000.

Venta general: desde el jueves 16 de octubre a las 13:00, con precios desde G. 350.000.

El show es apto para todo público. Menores de hasta 8 años cumplidos ingresan sin costo, acompañados por un adulto con entrada (1 adulto por cada menor).