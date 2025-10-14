Anuel AA posterga su concierto en Asunción para su gira de 2026

La productora del evento informó que, debido a motivos de fuerza mayor, el esperado concierto de Anuel AA en Paraguay será reprogramado para la gira 2026 del artista. “Agradecemos profundamente el apoyo, la comprensión y la fidelidad del público paraguayo. Nos veremos muy pronto para disfrutar juntos el regreso del Dios del Trap”, señalaron desde la organización.

Las entradas ya adquiridas mantendrán total validez para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En caso de requerir reembolso o realizar consultas específicas, el público podrá comunicarse a partir del viernes 17 de octubre al número de WhatsApp (0991) 527-858, donde se ofrecerá atención personalizada.

Desde la producción destacaron el compromiso de los fans paraguayos, subrayando que tanto Anuel AA como su equipo desean reencontrarse con el público local lo antes posible. “El show de 2026 promete una presentación renovada, con la energía y puesta en escena que caracterizan las giras internacionales del artista”, añadieron.

El espectáculo formará parte de una nueva etapa en la carrera del cantante, donde repasará sus grandes éxitos y presentará temas de su más reciente producción discográfica, Real Hasta la Muerte 2.

