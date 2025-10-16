Sin Bandera regresará a Paraguay en 2026 para un show en el SND Arena

Sin Bandera se alista para regresar a Paraguay en 2026, según anunció RPM Producciones, a través de sus redes sociales. El dúo integrado por el artista mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris se presentará el próximo 21 de febrero en el SND Arena.

La agrupación llegará a nuestro país, luego de tres años, en el marco de su gira Escenas Tour, con la que también recorrerán distintos escenarios de Argentina, México, Perú y Costa Rica.

“Cada concierto será un viaje por las canciones que nos han unido durante tantos años... y por nuevas escenas que estamos listos para compartir con ustedes”, señaló el dúo en sus redes sociales al anunciar esta gira.

Canciones como “Kilómetros”, “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, han marcado la carrera de esta agrupación ganadora de dos Latin Grammy. Actualmente, el dúo cuenta con 8 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La preventa de entradas para el show en Asunción comenzará mañana viernes 17 a las 12:00 a través de Tuti y será exclusiva para clientes de un banco. La misma se extenderá hasta este domingo 19.

Aún no se han dado detalles de los sectores y precios que tendrán las entradas para el show, ni acerca del inicio de la venta general de tickets.