Cardinal Romance 98.5 FM: la nueva programación que hace latir al amor en cada canción

El dial paraguayo se prepara para un regreso que promete tocar las fibras más sensibles: la icónica Cardinal Romance se relanza oficialmente, encontrando un nuevo hogar en la frecuencia 98.5 FM bajo el ala del Grupo ABC.

La radio que hizo historia con la música que llega al corazón, presenta su programación oficial a partir del lunes 20 de octubre. Los amantes de los grandes éxitos románticos y las voces que supieron conquistar a generaciones tienen una cita ineludible con la renovada propuesta.

Lea más: Canciones de telenovela: éxitos inolvidables que marcaron una época

El equipo detrás de la música y las voces

Este esperado relanzamiento no solo trae consigo una selección musical de primer nivel, sino también a profesionales experimentados que garantizan la calidad que el público espera.

El alma sonora de la radio estará en manos de Fredy Ramírez, quien retoma su rol como programador musical. Ramírez es reconocido por su trayectoria previa en Cardinal Romance y su especial sensibilidad para curar la mejor música romántica del mundo, siendo la “mano mágica” que asegurará la playlist perfecta para cada momento del día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la crucial tarea de posprogramación se encuentra Wilson Ramírez, un profesional de larga data y vasta experiencia en este tipo de formatos, clave para que la emisión sea impecable y mantenga el sello inconfundible de la emisora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más:Canciones en español para gritarle al mundo que estás enamorado

Programación estelar: la grilla completa de Cardinal Romance 98.5 FM

La nueva grilla de la 98.5 FM fue diseñada estratégicamente para acompañar cada momento del día, desde las primeras horas hasta el fin de semana, con segmentos que prometen ser los cómplices perfectos de tus emociones y recuerdos.

La elección de los conductores de Cardinal Romance se basó en un criterio claro: reunir a voces profundamente vinculadas con la música romántica y con la historia de la radio. Se buscó a comunicadores que comprendan y transmitan la esencia de lo que representó Cardinal Romance en su momento. Por eso, integran el equipo figuras como Jorge Puig, Tere Franco, Adela Mercado, Denise Hutter —quien se suma desde ABC FM—, Gaby Mallorquín y Pablo Guerrero. Cada uno aporta su estilo propio y una conexión auténtica con el género, garantizando que la nueva etapa de Cardinal Romance 98.5 FM mantenga viva la emoción y la identidad que siempre la caracterizaron.

Un público que trasciende generaciones

Cardinal Romance se dirige a un público que trasciende generaciones, porque el romanticismo no tiene tiempo. La propuesta apunta tanto a quienes crecieron escuchando las grandes canciones del género como a quienes hoy las están descubriendo. Esa es su esencia: una radio intergeneracional que une emociones a través de melodías que siguen siendo la banda sonora de la vida cotidiana.

Más que una radio, una experiencia emocional

Cardinal Romance llega con la promesa de ser mucho más que una emisora: un reencuentro con los sentimientos, las letras que marcaron épocas y las voces que saben acompañar. Desde el 20 de octubre, la 98.5 FM vuelve a latir al ritmo del corazón. Porque el amor —como la buena música— nunca pasa de moda.